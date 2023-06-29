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Новая реабилитационная техника для лечения детей появилась в Подмосковье - РИА Новости, 29.06.2023
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Новости Подмосковья
 
19:14 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/reabilitatsiya-1881297331.html
Новая реабилитационная техника для лечения детей появилась в Подмосковье
Новая реабилитационная техника для лечения детей появилась в Подмосковье - РИА Новости, 29.06.2023
Новая реабилитационная техника для лечения детей появилась в Подмосковье
Технику для реабилитации детей продолжили поставлять в клиники Московской области. Сейчас подобные виды лечения доступны в ведущих клиниках и стационарах. Такой РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T19:14
2023-06-29T19:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Технику для реабилитации детей продолжили поставлять в клиники Московской области. Сейчас подобные виды лечения доступны в ведущих клиниках и стационарах. Такой информацией поделилась главный детский специалист по медицинской реабилитации Подмосковья Екатерина Паснова в ходе программы "Область перемен". Об этом сообщил телеканал "360".Специалист пояснила, что после некоторых заболеваний юным пациентам требуется реабилитация. Одними из самых распространенных патологий, которые требуют подобного подхода, названы травмы и заболевания костно-мышечного аппарата."Есть у нас острые заболевания, которые требуют реабилитационных мероприятий. У детей это, как правило, травмы, состояние после ДТП или езды на самокате. Это могут быть переломы, черепно-мозговые травмы. А если брать хроническую патологию, на первый план выходят заболевания нервной системы", – отметила она.В программе также выступил начальник организационного управления минспорта Подмосковья Денис Салтыков. Он рассказал о развитии проекта "Выходи во двор"."Основная цель проекта – популяризация здорового образа жизни, футбола, проведение активного досуга всей семьей. Проект в регионе уже идет второй год по инициативе губернатора и только набирает обороты", – сказал Салтыков.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Новая реабилитационная техника для лечения детей появилась в Подмосковье

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСотрудник в реабилитационном отделении
Сотрудник в реабилитационном отделении - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Технику для реабилитации детей продолжили поставлять в клиники Московской области. Сейчас подобные виды лечения доступны в ведущих клиниках и стационарах. Такой информацией поделилась главный детский специалист по медицинской реабилитации Подмосковья Екатерина Паснова в ходе программы "Область перемен". Об этом сообщил телеканал "360".
Специалист пояснила, что после некоторых заболеваний юным пациентам требуется реабилитация. Одними из самых распространенных патологий, которые требуют подобного подхода, названы травмы и заболевания костно-мышечного аппарата.
"Есть у нас острые заболевания, которые требуют реабилитационных мероприятий. У детей это, как правило, травмы, состояние после ДТП или езды на самокате. Это могут быть переломы, черепно-мозговые травмы. А если брать хроническую патологию, на первый план выходят заболевания нервной системы", – отметила она.
В программе также выступил начальник организационного управления минспорта Подмосковья Денис Салтыков. Он рассказал о развитии проекта "Выходи во двор".
"Основная цель проекта – популяризация здорового образа жизни, футбола, проведение активного досуга всей семьей. Проект в регионе уже идет второй год по инициативе губернатора и только набирает обороты", – сказал Салтыков.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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