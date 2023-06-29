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Новая реабилитационная техника для лечения детей появилась в Подмосковье
Новая реабилитационная техника для лечения детей появилась в Подмосковье - РИА Новости, 29.06.2023
Новая реабилитационная техника для лечения детей появилась в Подмосковье
Технику для реабилитации детей продолжили поставлять в клиники Московской области. Сейчас подобные виды лечения доступны в ведущих клиниках и стационарах. Такой РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T19:14
2023-06-29T19:14
2023-06-29T19:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Технику для реабилитации детей продолжили поставлять в клиники Московской области. Сейчас подобные виды лечения доступны в ведущих клиниках и стационарах. Такой информацией поделилась главный детский специалист по медицинской реабилитации Подмосковья Екатерина Паснова в ходе программы "Область перемен". Об этом сообщил телеканал "360".Специалист пояснила, что после некоторых заболеваний юным пациентам требуется реабилитация. Одними из самых распространенных патологий, которые требуют подобного подхода, названы травмы и заболевания костно-мышечного аппарата."Есть у нас острые заболевания, которые требуют реабилитационных мероприятий. У детей это, как правило, травмы, состояние после ДТП или езды на самокате. Это могут быть переломы, черепно-мозговые травмы. А если брать хроническую патологию, на первый план выходят заболевания нервной системы", – отметила она.В программе также выступил начальник организационного управления минспорта Подмосковья Денис Салтыков. Он рассказал о развитии проекта "Выходи во двор"."Основная цель проекта – популяризация здорового образа жизни, футбола, проведение активного досуга всей семьей. Проект в регионе уже идет второй год по инициативе губернатора и только набирает обороты", – сказал Салтыков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Технику для реабилитации детей продолжили поставлять в клиники Московской области. Сейчас подобные виды лечения доступны в ведущих клиниках и стационарах. Такой информацией поделилась главный детский специалист по медицинской реабилитации Подмосковья Екатерина Паснова в ходе программы "Область перемен". Об этом сообщил телеканал "360"
.
Специалист пояснила, что после некоторых заболеваний юным пациентам требуется реабилитация. Одними из самых распространенных патологий, которые требуют подобного подхода, названы травмы и заболевания костно-мышечного аппарата.
"Есть у нас острые заболевания, которые требуют реабилитационных мероприятий. У детей это, как правило, травмы, состояние после ДТП или езды на самокате. Это могут быть переломы, черепно-мозговые травмы. А если брать хроническую патологию, на первый план выходят заболевания нервной системы", – отметила она.
В программе также выступил начальник организационного управления минспорта Подмосковья Денис Салтыков. Он рассказал о развитии проекта "Выходи во двор".
"Основная цель проекта – популяризация здорового образа жизни, футбола, проведение активного досуга всей семьей. Проект в регионе уже идет второй год по инициативе губернатора и только набирает обороты", – сказал Салтыков.