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Новгородская область войдет в пилотный проект по реабилитации детей на дому - РИА Новости, 29.06.2023
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11:43 29.06.2023 (обновлено: 12:04 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/reabilitatsiya-1881075701.html
Новгородская область войдет в пилотный проект по реабилитации детей на дому
Новгородская область войдет в пилотный проект по реабилитации детей на дому - РИА Новости, 29.06.2023
Новгородская область войдет в пилотный проект по реабилитации детей на дому
Новгородская область войдет в пилотный проект фонда "Круг добра" по реабилитации детей на дому, рассказал председатель правления фонда, протоиерей Александр... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:43
2023-06-29T12:04
новгородская область
александр ткаченко (протоиерей)
андрей никитин (политик)
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Новгородская область войдет в пилотный проект фонда "Круг добра" по реабилитации детей на дому, рассказал председатель правления фонда, протоиерей Александр Ткаченко. В Москве на заседании комиссии Госсовета по социальной политике, которое провел губернатор Андрей Никитин, обсуждали сложности и перспективы реабилитации детей. Новый проект будет реализован созданным президентом России фондом "Круг добра" и на первом этапе распространятся на детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, которые уже получают помощь фонда. "Самое правильное решение – создание реабилитационного пространства на дому. Особенно, если трудно обеспечить доступ от места проживания ребенка к реабилитационному центру. Для этого была разработана программа, в рамках которой специалисты проанализируют необходимость средств реабилитации для наших пациентов, выдадут назначение. Фонд закупит средства реабилитации и передаст медучреждению. Далее врач передает эти средства пациенту и наблюдает за исполнением реабилитации. Этот опыт использования ТСР на дому будем в пилотном проекте отрабатывать с Новгородской областью, Татарстаном, Московской, Калужской", - рассказал Ткаченко. Он также пояснил, что фонд помогает приобретать дорогостоящие средства реабилитации и лекарства. В результате помощь получают дети с тяжёлыми и редкими (орфанными) заболеваниями. Сейчас в перечне – 72 заболевания и более 7 тысяч детей на попечении. Подать заявку в фонд родители могут через портал госуслуг. Региональный минздрав в течение 7 дней заявку формирует, а после экспертный совет фонда рассматривает ее в течение двух недель. "Проблемы есть на местах в регионах, связанные с тем, что нужно обеспечить непосредственную коммуникацию с родителями. Для того, чтобы не было проблем с коммуникацией в регионах, мы подписываем соответствующие соглашения. Одним из первых регионов была Новгородская область. Андрей Сергеевич, спасибо вам, что поддержали нашу инициативу. За вами вслед были многие другие регионы. Подписание соглашений позволит проработать механизм взаимодействия и ускорить процедуры подачи заявок, поставок лекарств в регион", – отметил Александр Ткаченко.
https://ria.ru/20230616/skolkovo-1878703241.html
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новгородская область, александр ткаченко (протоиерей), андрей никитин (политик), фонд "круг добра"
Новгородская область, Александр Ткаченко (протоиерей), Андрей Никитин (политик), Фонд "Круг добра"
Новгородская область войдет в пилотный проект по реабилитации детей на дому

Новгородская область войдет в пилотный проект фонда "Круг добра" по реабилитации детей

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиНовгородская область войдет в пилотный проект по реабилитации детей на дому
Новгородская область войдет в пилотный проект по реабилитации детей на дому
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Новгородская область войдет в пилотный проект по реабилитации детей на дому
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Новгородская область войдет в пилотный проект фонда "Круг добра" по реабилитации детей на дому, рассказал председатель правления фонда, протоиерей Александр Ткаченко.
В Москве на заседании комиссии Госсовета по социальной политике, которое провел губернатор Андрей Никитин, обсуждали сложности и перспективы реабилитации детей. Новый проект будет реализован созданным президентом России фондом "Круг добра" и на первом этапе распространятся на детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, которые уже получают помощь фонда.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиНовгородская область войдет в пилотный проект по реабилитации детей на дому
Новгородская область войдет в пилотный проект по реабилитации детей на дому
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Новгородская область войдет в пилотный проект по реабилитации детей на дому
"Самое правильное решение – создание реабилитационного пространства на дому. Особенно, если трудно обеспечить доступ от места проживания ребенка к реабилитационному центру. Для этого была разработана программа, в рамках которой специалисты проанализируют необходимость средств реабилитации для наших пациентов, выдадут назначение. Фонд закупит средства реабилитации и передаст медучреждению. Далее врач передает эти средства пациенту и наблюдает за исполнением реабилитации. Этот опыт использования ТСР на дому будем в пилотном проекте отрабатывать с Новгородской областью, Татарстаном, Московской, Калужской", - рассказал Ткаченко.
Он также пояснил, что фонд помогает приобретать дорогостоящие средства реабилитации и лекарства. В результате помощь получают дети с тяжёлыми и редкими (орфанными) заболеваниями. Сейчас в перечне – 72 заболевания и более 7 тысяч детей на попечении. Подать заявку в фонд родители могут через портал госуслуг. Региональный минздрав в течение 7 дней заявку формирует, а после экспертный совет фонда рассматривает ее в течение двух недель.
"Проблемы есть на местах в регионах, связанные с тем, что нужно обеспечить непосредственную коммуникацию с родителями. Для того, чтобы не было проблем с коммуникацией в регионах, мы подписываем соответствующие соглашения. Одним из первых регионов была Новгородская область. Андрей Сергеевич, спасибо вам, что поддержали нашу инициативу. За вами вслед были многие другие регионы. Подписание соглашений позволит проработать механизм взаимодействия и ускорить процедуры подачи заявок, поставок лекарств в регион", – отметил Александр Ткаченко.
Сколково и Новгородская область договорились создавать средства реабилитации - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
"Сколково" и Новгородская область будут развивать технологии реабилитации
16 июня, 16:23
 
Новгородская областьАлександр Ткаченко (протоиерей)Андрей Никитин (политик)Фонд "Круг добра"
 
 
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