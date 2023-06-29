https://ria.ru/20230629/razvitie-1881027959.html

Помощник Путина назвал главные задачи в логистической сфере на десять лет

Помощник Путина назвал главные задачи в логистической сфере на десять лет - РИА Новости, 29.06.2023

Помощник Путина назвал главные задачи в логистической сфере на десять лет

Развитие Северного морского пути и международного транспортного коридора "Север-Юг" является приоритетными задачами в логистической сфере на ближайшие десять... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T07:33

2023-06-29T07:33

2023-06-29T07:33

дальний восток

россия

восточная сибирь

игорь левитин

экономика

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НОВОСИБИРСК, 29 июн – РИА Новости. Развитие Северного морского пути и международного транспортного коридора "Север-Юг" является приоритетными задачами в логистической сфере на ближайшие десять лет, заявил помощник президента РФ Игорь Левитин. "Нам не хватает сегодня выхода на Севморпуть. Вы знаете, что у нас есть 80 миллионов тонн (грузопотока – ред.) задача, сегодня это 36. Но Севморпуть и "Север-Юг" я бы назвал, что это две приоритетные задачи на ближайшие 10 лет", - сказал Левитин на Сибирском транспортном форуме. Помощник президента отметил, что дефицит пропускной способности на Восточный полигон останется, и тем новым предприятиям, которые планируют строить в Сибири и на Дальнем Востоке, надо быть очень внимательными, прежде чем начинать такое строительство, потому что "очень серьезный поток грузов" идет сейчас из Восточной Сибири и Дальнего Востока. "Восточный полигон свои 180 миллионов тонн возьмет. Мы хотим 220, но каждый миллион тонн плюсом к 180 до 220 стоит 30 миллиардов рублей. "Север-Юг" 1 миллион тонн стоит 6 миллиардов рублей. Севморпуть - примерно 20 миллиардов рублей. Поэтому сейчас надо переходить к математике, считать, какой полигон выбирать, сколько это стоит и как мы можем вывозить", - заявил он.

https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880472338.html

дальний восток

россия

восточная сибирь

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дальний восток, россия, восточная сибирь, игорь левитин, экономика