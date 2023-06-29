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СМИ: США близки к передаче оперативно-тактических ракет ATACMS Украине
СМИ: США близки к передаче оперативно-тактических ракет ATACMS Украине - РИА Новости, 29.06.2023
СМИ: США близки к передаче оперативно-тактических ракет ATACMS Украине
США в ближайшее время могут одобрить поставку оперативно-тактических ракет ATACMS для украинских войск, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T20:08
2023-06-29T20:08
2023-06-29T20:32
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. США в ближайшее время могут одобрить поставку оперативно-тактических ракет ATACMS для украинских войск, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников. "В последние недели Киев получил положительные сигналы о том, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS", — передало издание слова высокопоставленного представителя оборонного ведомства Украины.Газета также отметила, что вопрос о передаче этих ракет Киеву сейчас находится на стадии согласования на самом высоком уровне. Оперативно-тактические ракеты ATACMS имеют дальность действия около 300 километров. Ранее Белый дом отказывался включать оперативно-тактические ракеты ATACMS в пакеты военной помощи Украине, объясняя это угрозой нежелательной эскалации, малой численностью ракет в распоряжении Пентагона и их спорной востребованностью в условиях конфликта. В конце мая президент США Джо Байден говорил, что Штаты по-прежнему рассматривают вопрос о передаче Киеву оперативно-тактических ракет. Но затем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что позиция Вашингтона о возможности предоставления ВСУ вооружений большой дальности остается без изменений и Соединенные Штаты не планируют поставлять ракеты.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.
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украина, джо байден, нато, министерство обороны сша, карин жан-пьер, сергей лавров, россия, сша
Украина, Джо Байден, НАТО, Министерство обороны США, Карин Жан-Пьер, Сергей Лавров, Россия, США
СМИ: США близки к передаче оперативно-тактических ракет ATACMS Украине
Wall Street Journal: США близки к передаче оперативно-тактических ракет ATACMS Украине