https://ria.ru/20230629/radiatsiya-1881323186.html

В Германии украинских военных учат защите от радиации, пишут СМИ

В Германии украинских военных учат защите от радиации, пишут СМИ - РИА Новости, 29.06.2023

В Германии украинских военных учат защите от радиации, пишут СМИ

Бундесвер проводит обучение украинских солдат мерам, направленным на защиту от ядерного, биологического и химического оружия, сообщает агентство dpa. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T22:07

2023-06-29T22:07

2023-06-29T23:06

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бундесвер германии

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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Бундесвер проводит обучение украинских солдат мерам, направленным на защиту от ядерного, биологического и химического оружия, сообщает агентство dpa. "Бундесвер в настоящее время обучает солдат c Украины защите от ядерного, биологического и химического оружия", - говорится в сообщении. По данным dpa, украинские солдаты проходят трехнедельное обучение на соответствующей системе в баварском предальпийском регионе Альгау близ города Кемптена. Также бундесвер предоставил Украине пакет деконтаминационных технологий, как сообщил агентству представитель бундесвера.

https://ria.ru/20230629/triada-1880961144.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, германия, бундесвер германии, ситуация в днр и лнр