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В Германии украинских военных учат защите от радиации, пишут СМИ - РИА Новости, 29.06.2023
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22:07 29.06.2023 (обновлено: 23:06 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/radiatsiya-1881323186.html
В Германии украинских военных учат защите от радиации, пишут СМИ
В Германии украинских военных учат защите от радиации, пишут СМИ - РИА Новости, 29.06.2023
В Германии украинских военных учат защите от радиации, пишут СМИ
Бундесвер проводит обучение украинских солдат мерам, направленным на защиту от ядерного, биологического и химического оружия, сообщает агентство dpa. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T22:07
2023-06-29T23:06
в мире
украина
германия
бундесвер германии
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Бундесвер проводит обучение украинских солдат мерам, направленным на защиту от ядерного, биологического и химического оружия, сообщает агентство dpa. "Бундесвер в настоящее время обучает солдат c Украины защите от ядерного, биологического и химического оружия", - говорится в сообщении. По данным dpa, украинские солдаты проходят трехнедельное обучение на соответствующей системе в баварском предальпийском регионе Альгау близ города Кемптена. Также бундесвер предоставил Украине пакет деконтаминационных технологий, как сообщил агентству представитель бундесвера.
https://ria.ru/20230629/triada-1880961144.html
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в мире, украина, германия, бундесвер германии, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Германия, Бундесвер Германии, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Германии украинских военных учат защите от радиации, пишут СМИ

Dpa: бундесвер учит украинских солдат мерам защиты от ядерного и биологического оружия

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Бундесвер проводит обучение украинских солдат мерам, направленным на защиту от ядерного, биологического и химического оружия, сообщает агентство dpa.
«
"Бундесвер в настоящее время обучает солдат c Украины защите от ядерного, биологического и химического оружия", - говорится в сообщении.
По данным dpa, украинские солдаты проходят трехнедельное обучение на соответствующей системе в баварском предальпийском регионе Альгау близ города Кемптена. Также бундесвер предоставил Украине пакет деконтаминационных технологий, как сообщил агентству представитель бундесвера.
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