https://ria.ru/20230629/radiatsiya-1881323186.html
В Германии украинских военных учат защите от радиации, пишут СМИ
В Германии украинских военных учат защите от радиации, пишут СМИ - РИА Новости, 29.06.2023
В Германии украинских военных учат защите от радиации, пишут СМИ
Бундесвер проводит обучение украинских солдат мерам, направленным на защиту от ядерного, биологического и химического оружия, сообщает агентство dpa. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T22:07
2023-06-29T22:07
2023-06-29T23:06
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бундесвер германии
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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Бундесвер проводит обучение украинских солдат мерам, направленным на защиту от ядерного, биологического и химического оружия, сообщает агентство dpa. "Бундесвер в настоящее время обучает солдат c Украины защите от ядерного, биологического и химического оружия", - говорится в сообщении. По данным dpa, украинские солдаты проходят трехнедельное обучение на соответствующей системе в баварском предальпийском регионе Альгау близ города Кемптена. Также бундесвер предоставил Украине пакет деконтаминационных технологий, как сообщил агентству представитель бундесвера.
https://ria.ru/20230629/triada-1880961144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Германии украинских военных учат защите от радиации, пишут СМИ
Dpa: бундесвер учит украинских солдат мерам защиты от ядерного и биологического оружия