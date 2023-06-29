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Путин рассказал, за счет чего выросло промпроизводство в России - РИА Новости, 29.06.2023
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16:41 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/putin-1881216230.html
Путин рассказал, за счет чего выросло промпроизводство в России
Путин рассказал, за счет чего выросло промпроизводство в России - РИА Новости, 29.06.2023
Путин рассказал, за счет чего выросло промпроизводство в России
Промышленное производство в России растет не только за счет оборонной промышленности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:41
2023-06-29T16:41
экономика
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Промышленное производство в России растет не только за счет оборонной промышленности, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что обрабатывающая промышленность показала рост на 12,8%. "Рост измеряется двузначными цифрами - 12,8%. Обрабатывающая промышленность подросла. Здорово, и это не только за счет оборонки, не только. У нас и смежные отрасли подрастают, и это на фоне самой низкой за всю новейшую историю безработицы и низкой инфляции, это хорошая работа", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".
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экономика, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин рассказал, за счет чего выросло промпроизводство в России

Путин: промпроизводство подросло не только за счет оборонки, смежные отрасли тоже растут

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени – 2023" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума Сильные идеи для нового времени – 2023 в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени – 2023" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Промышленное производство в России растет не только за счет оборонной промышленности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что обрабатывающая промышленность показала рост на 12,8%.
«
"Рост измеряется двузначными цифрами - 12,8%. Обрабатывающая промышленность подросла. Здорово, и это не только за счет оборонки, не только. У нас и смежные отрасли подрастают, и это на фоне самой низкой за всю новейшую историю безработицы и низкой инфляции, это хорошая работа", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Путин поддержал идею перечня продукции из вторсырья для госзакупок
Вчера, 16:39
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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