https://ria.ru/20230629/putin-1881216230.html
Путин рассказал, за счет чего выросло промпроизводство в России
Путин рассказал, за счет чего выросло промпроизводство в России - РИА Новости, 29.06.2023
Путин рассказал, за счет чего выросло промпроизводство в России
Промышленное производство в России растет не только за счет оборонной промышленности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:41
2023-06-29T16:41
2023-06-29T16:41
экономика
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Промышленное производство в России растет не только за счет оборонной промышленности, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что обрабатывающая промышленность показала рост на 12,8%. "Рост измеряется двузначными цифрами - 12,8%. Обрабатывающая промышленность подросла. Здорово, и это не только за счет оборонки, не только. У нас и смежные отрасли подрастают, и это на фоне самой низкой за всю новейшую историю безработицы и низкой инфляции, это хорошая работа", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".
https://ria.ru/20230629/putin-1881214883.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин рассказал, за счет чего выросло промпроизводство в России
Путин: промпроизводство подросло не только за счет оборонки, смежные отрасли тоже растут