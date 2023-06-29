https://ria.ru/20230629/putin-1881216230.html

Путин рассказал, за счет чего выросло промпроизводство в России

Путин рассказал, за счет чего выросло промпроизводство в России - РИА Новости, 29.06.2023

Путин рассказал, за счет чего выросло промпроизводство в России

Промышленное производство в России растет не только за счет оборонной промышленности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T16:41

2023-06-29T16:41

2023-06-29T16:41

экономика

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Промышленное производство в России растет не только за счет оборонной промышленности, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что обрабатывающая промышленность показала рост на 12,8%. "Рост измеряется двузначными цифрами - 12,8%. Обрабатывающая промышленность подросла. Здорово, и это не только за счет оборонки, не только. У нас и смежные отрасли подрастают, и это на фоне самой низкой за всю новейшую историю безработицы и низкой инфляции, это хорошая работа", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".

https://ria.ru/20230629/putin-1881214883.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)