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Россия живет сейчас в новом времени, заявил Путин - РИА Новости, 29.06.2023
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15:19 29.06.2023 (обновлено: 15:30 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/putin-1881185981.html
Россия живет сейчас в новом времени, заявил Путин
Россия живет сейчас в новом времени, заявил Путин - РИА Новости, 29.06.2023
Россия живет сейчас в новом времени, заявил Путин
Новое время - это не какое-то отдаленное будущее, а наше время, в котором мы сегодня живем, и сейчас значим вклад каждого гражданина РФ в укрепление и развитие... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:19
2023-06-29T15:30
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Новое время - это не какое-то отдаленное будущее, а наше время, в котором мы сегодня живем, и сейчас значим вклад каждого гражданина РФ в укрепление и развитие потенциала России, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив."Новое время - это не какое-то отдаленное будущее, это, по сути дела, наше время, мы в нем сегодня живем. И вот здесь находятся интересы нашей Родины, страны, устремления людей, ради которых мы работаем, учимся, созидаем, за которых боремся и сражаемся. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России, коллективов каждого предприятия, и конечно, молодых, творческих, научных бизнес-команд, всех инициатив ,направленных на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального, технологического потенциала", - сказал Путин.
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Россия живет сейчас в новом времени, заявил Путин

Путин заявил о значимости вклада каждого россиянина в укрепление и развитие страны

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин
 Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Новое время - это не какое-то отдаленное будущее, а наше время, в котором мы сегодня живем, и сейчас значим вклад каждого гражданина РФ в укрепление и развитие потенциала России, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив.
"Новое время - это не какое-то отдаленное будущее, это, по сути дела, наше время, мы в нем сегодня живем. И вот здесь находятся интересы нашей Родины, страны, устремления людей, ради которых мы работаем, учимся, созидаем, за которых боремся и сражаемся. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России, коллективов каждого предприятия, и конечно, молодых, творческих, научных бизнес-команд, всех инициатив ,направленных на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального, технологического потенциала", - сказал Путин.
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Владимир ПутинОбществоРоссия
 
 
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