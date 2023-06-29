https://ria.ru/20230629/putin-1881185981.html

Россия живет сейчас в новом времени, заявил Путин

Россия живет сейчас в новом времени, заявил Путин - РИА Новости, 29.06.2023

Россия живет сейчас в новом времени, заявил Путин

Новое время - это не какое-то отдаленное будущее, а наше время, в котором мы сегодня живем, и сейчас значим вклад каждого гражданина РФ в укрепление и развитие... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:19

2023-06-29T15:19

2023-06-29T15:30

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Новое время - это не какое-то отдаленное будущее, а наше время, в котором мы сегодня живем, и сейчас значим вклад каждого гражданина РФ в укрепление и развитие потенциала России, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив."Новое время - это не какое-то отдаленное будущее, это, по сути дела, наше время, мы в нем сегодня живем. И вот здесь находятся интересы нашей Родины, страны, устремления людей, ради которых мы работаем, учимся, созидаем, за которых боремся и сражаемся. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России, коллективов каждого предприятия, и конечно, молодых, творческих, научных бизнес-команд, всех инициатив ,направленных на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального, технологического потенциала", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230617/investitsii-1878932587.html

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владимир путин, общество, россия