https://ria.ru/20230629/putin-1881090106.html
Путин на выставке АСИ
Путин на выставке АСИ - РИА Новости, 29.06.2023
Путин на выставке АСИ
Президент России Владимир Путин осматривает выставку Агентства стратегических инициатив. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:56
2023-06-29T14:56
2023-06-29T14:56
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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Президент России Владимир Путин осматривает выставку Агентства стратегических инициатив.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), видео
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин на выставке АСИ
Президент России Владимир Путин осматривает выставку Агентства стратегических инициатив.
2023-06-29T14:56
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PT7M44S
Президент России Владимир Путин осматривает выставку Агентства стратегических инициатив.