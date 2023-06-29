https://ria.ru/20230629/puteshestviya-1880946646.html
Назван продукт, помогающий справиться с джетлагом
Назван продукт, помогающий справиться с джетлагом - РИА Новости, 29.06.2023
Назван продукт, помогающий справиться с джетлагом
Названы продукты, которые помогают справиться с джетлагом, или резкой сменой часовых поясов, сообщает Mirror. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T02:44
2023-06-29T02:44
2023-06-29T02:44
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сидней
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Названы продукты, которые помогают справиться с джетлагом, или резкой сменой часовых поясов, сообщает Mirror.Хорошие новости для сладкоежек: в полете на дальние расстояния нужно есть шоколад. Проведенное авиакомпанией Qantas и Центром Чарльза Перкинса Сиднейского университета исследование показало, что этот продукт, а также перец чили могут улучшить самочувствие.На рейсах из Лондона и Нью-Йорка в Сидней перевозчик тестирует на добровольцах различное освещение, график сна, меню, время приема пищи, чтобы выровнять биологические часы.Ученые стремились стимулировать выработку мозгом аминокислоты триптофана, чтобы помочь путешественникам легче заснуть.Исследования также показали, что пассажиры на борту через кожу и при дыхании могут терять 465 миллилитров воды в час, а обычно — 125 миллилитров. Обезвоживание может вызвать усталость и головные боли, усугубляя смену часовых поясов, поэтому рекомендуется продолжать пить жидкость во время полета.
https://ria.ru/20180910/1528066190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, лондон, нью-йорк (город), сидней, сиднейский университет, пассажиры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Лондон, Нью-Йорк (город), Сидней, Сиднейский университет, Пассажиры
Назван продукт, помогающий справиться с джетлагом
СМИ: эксперты считают шоколад отличным средством от джетлага