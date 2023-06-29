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Назван продукт, помогающий справиться с джетлагом - РИА Новости, 29.06.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:44 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/puteshestviya-1880946646.html
Назван продукт, помогающий справиться с джетлагом
Назван продукт, помогающий справиться с джетлагом - РИА Новости, 29.06.2023
Назван продукт, помогающий справиться с джетлагом
Названы продукты, которые помогают справиться с джетлагом, или резкой сменой часовых поясов, сообщает Mirror. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T02:44
2023-06-29T02:44
туризм
туризм
новости - туризм
лондон
нью-йорк (город)
сидней
сиднейский университет
пассажиры
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Названы продукты, которые помогают справиться с джетлагом, или резкой сменой часовых поясов, сообщает Mirror.Хорошие новости для сладкоежек: в полете на дальние расстояния нужно есть шоколад. Проведенное авиакомпанией Qantas и Центром Чарльза Перкинса Сиднейского университета исследование показало, что этот продукт, а также перец чили могут улучшить самочувствие.На рейсах из Лондона и Нью-Йорка в Сидней перевозчик тестирует на добровольцах различное освещение, график сна, меню, время приема пищи, чтобы выровнять биологические часы.Ученые стремились стимулировать выработку мозгом аминокислоты триптофана, чтобы помочь путешественникам легче заснуть.Исследования также показали, что пассажиры на борту через кожу и при дыхании могут терять 465 миллилитров воды в час, а обычно — 125 миллилитров. Обезвоживание может вызвать усталость и головные боли, усугубляя смену часовых поясов, поэтому рекомендуется продолжать пить жидкость во время полета.
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нью-йорк (город)
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туризм, новости - туризм, лондон, нью-йорк (город), сидней, сиднейский университет, пассажиры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Лондон, Нью-Йорк (город), Сидней, Сиднейский университет, Пассажиры
Назван продукт, помогающий справиться с джетлагом

СМИ: эксперты считают шоколад отличным средством от джетлага

© Depositphotos.com / belchonockРастопленный шоколад
Растопленный шоколад - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Depositphotos.com / belchonock
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Названы продукты, которые помогают справиться с джетлагом, или резкой сменой часовых поясов, сообщает Mirror.
Хорошие новости для сладкоежек: в полете на дальние расстояния нужно есть шоколад. Проведенное авиакомпанией Qantas и Центром Чарльза Перкинса Сиднейского университета исследование показало, что этот продукт, а также перец чили могут улучшить самочувствие.
На рейсах из Лондона и Нью-Йорка в Сидней перевозчик тестирует на добровольцах различное освещение, график сна, меню, время приема пищи, чтобы выровнять биологические часы.
Ученые стремились стимулировать выработку мозгом аминокислоты триптофана, чтобы помочь путешественникам легче заснуть.
Исследования также показали, что пассажиры на борту через кожу и при дыхании могут терять 465 миллилитров воды в час, а обычно — 125 миллилитров. Обезвоживание может вызвать усталость и головные боли, усугубляя смену часовых поясов, поэтому рекомендуется продолжать пить жидкость во время полета.
Пассажир ожидает в аэропорту - РИА Новости, 1920, 10.09.2018
Город просыпается, а ты засыпаешь. Что такое джетлаг и как с ним бороться
10 сентября 2018, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЛондонНью-Йорк (город)СиднейСиднейский университетПассажиры
 
 
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