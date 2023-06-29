https://ria.ru/20230629/provokatsii-1881329204.html

Россия призвала генсека ООН заставить Киев прекратить провокации с ЗАЭС

Россия призвала генсека ООН заставить Киев прекратить провокации с ЗАЭС - РИА Новости, 29.06.2023

Россия призвала генсека ООН заставить Киев прекратить провокации с ЗАЭС

Москва распространила в ООН письмо, в котором подтвердила, что не планирует взрывать Запорожскую АЭС, и призвала генсека организации заставить Киев воздержаться РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T23:13

2023-06-29T23:13

2023-06-29T23:55

в мире

россия

киев

оон

василий небензя

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ООН, 29 июн — РИА Новости. Москва распространила в ООН письмо, в котором подтвердила, что не планирует взрывать Запорожскую АЭС, и призвала генсека организации заставить Киев воздержаться от провокаций против станции, заявил на заседании Совбеза постпред России Василий Небензя."Сегодня мы распространили в качестве документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН письмо, еще раз подтверждающее на фоне продолжающихся инсинуаций представителей киевского режима, что намерений взорвать эту находящуюся под нашим контролем станцию (ЗАЭС. — Прим. ред.) у нас нет, и призывающее Генерального секретаря ООН и международное сообщество повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС", — сказал дипломат.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о ситуации с Запорожской АЭС, отмечал, что угрозы провокаций со стороны Киева постоянны. По его словам, это продемонстрировала диверсия на Каховской ГЭС.В середине июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и СБУ о планах Москвы якобы устроить теракт с выбросом радиации на ЗАЭС. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал эти слова бредом. Небензя отметил, что "участившиеся параноидальные утверждения" киевских властей настораживают.Сегодня украинские власти на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской области объявили учения на случай возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Украинские военные ранее регулярно обстреливали Энергодар и прилегающую к городу территорию АЭС.

https://ria.ru/20230629/kontrnastuplenie-1881317845.html

россия

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, оон, василий небензя