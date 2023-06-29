https://ria.ru/20230629/proisshestvie-1881287958.html
Омбудсмен сообщил о неблагополучии в семье убитого в Екатеринбурге ребенка
Омбудсмен сообщил о неблагополучии в семье убитого в Екатеринбурге ребенка - РИА Новости, 29.06.2023
Омбудсмен сообщил о неблагополучии в семье убитого в Екатеринбурге ребенка
Сигналы о неблагополучии в семье погибшего в Екатеринбурге шестилетнего ребенка были, в этой истории очевиден сбой в работе всех органов, ответственных за жизнь РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T18:49
2023-06-29T18:49
2023-06-29T19:53
происшествия
екатеринбург
игорь мороков
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Сигналы о неблагополучии в семье погибшего в Екатеринбурге шестилетнего ребенка были, в этой истории очевиден сбой в работе всех органов, ответственных за жизнь и здоровье мальчика, считает уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Утром в понедельник начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на Симферопольской улице в Екатеринбурге. В четверг утром тело ребенка было найдено в сумке в металлическом гараже. Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Анатолий Надбитов сообщил журналистам, что ребенок умер несколько месяцев назад, а его приемная мать это скрывала. Женщину задержали, следствие назвало ее подозреваемой по делу об убийстве малолетнего. "В этой трагической истории очевиден сбой в работе всех органов, ответственных за жизнь и здоровье ребенка. Как выясняется, сигналы о неблагополучии в этой семье были, но преступная халатность, бездействие со стороны сотрудников органов системы профилактики привели к трагическому финалу. Конечно, многие из них боятся обвинений в "ювенальной юстиции", в чрезмерном вмешательстве в жизнь семьи, но на то они и профессионалы, чтобы оперативно разобраться в ситуации при наличии объективных оснований", – приводятся слова Морокова в сообщении, опубликованном на официальном сайте детского омбудсмена. По его словам, эта история еще раз показала, что равнодушие и безучастность к жизни ребенка недопустимы ни со стороны сотрудников органов системы профилактики, ни со стороны близких, соседей мальчика и даже посторонних людей, "заметивших признаки неблагополучия".Как сообщал департамент информполитики региона, в отношении управления социальной политики №25 и ряда других подведомственных структур, сотрудники которого патронировали семью на протяжении периода опекунства, начата служебная проверка. Следователи возбудили дело о халатности, они намерены дать оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за исполнение своих обязанностей.
https://ria.ru/20230629/ekaterinburg-1881100203.html
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происшествия, екатеринбург, игорь мороков, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, россия
Происшествия, Екатеринбург, Игорь Мороков, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловская область, Россия
Омбудсмен сообщил о неблагополучии в семье убитого в Екатеринбурге ребенка
Омбудсмен: сигналы о неблагополучии в семье погибшего в Екатеринбурге мальчика были
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Сигналы о неблагополучии в семье погибшего в Екатеринбурге шестилетнего ребенка были, в этой истории очевиден сбой в работе всех органов, ответственных за жизнь и здоровье мальчика, считает уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
Утром в понедельник начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на Симферопольской улице в Екатеринбурге. В четверг утром тело ребенка было найдено в сумке в металлическом гараже. Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ
по Свердловской области Анатолий Надбитов сообщил журналистам, что ребенок умер несколько месяцев назад, а его приемная мать это скрывала. Женщину задержали, следствие назвало ее подозреваемой по делу об убийстве малолетнего.
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"В этой трагической истории очевиден сбой в работе всех органов, ответственных за жизнь и здоровье ребенка. Как выясняется, сигналы о неблагополучии в этой семье были, но преступная халатность, бездействие со стороны сотрудников органов системы профилактики привели к трагическому финалу. Конечно, многие из них боятся обвинений в "ювенальной юстиции", в чрезмерном вмешательстве в жизнь семьи, но на то они и профессионалы, чтобы оперативно разобраться в ситуации при наличии объективных оснований", – приводятся слова Морокова в сообщении, опубликованном на официальном сайте детского омбудсмена.
По его словам, эта история еще раз показала, что равнодушие и безучастность к жизни ребенка недопустимы ни со стороны сотрудников органов системы профилактики, ни со стороны близких, соседей мальчика и даже посторонних людей, "заметивших признаки неблагополучия".
Как сообщал департамент информполитики региона, в отношении управления социальной политики №25 и ряда других подведомственных структур, сотрудники которого патронировали семью на протяжении периода опекунства, начата служебная проверка. Следователи возбудили дело о халатности, они намерены дать оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за исполнение своих обязанностей.
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