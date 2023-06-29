https://ria.ru/20230629/profmeropriyatiya-1881175427.html

Более 130 тысяч профмероприятий провели спасатели на воде в Москве с января

Более 130 тысяч профмероприятий провели спасатели на воде в Москве с января - РИА Новости, 29.06.2023

Более 130 тысяч профмероприятий провели спасатели на воде в Москве с января

Более 130 тысяч профилактических мероприятий провели спасатели на воде с начала года в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:55

2023-06-29T14:55

2023-06-29T14:56

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 130 тысяч профилактических мероприятий провели спасатели на воде с начала года в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 130 тысяч профилактических мероприятий провели спасатели на воде с начала года. Безопасность в местах отдыха обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах", - говорится в сообщении. Отмечается, что ежедневно на дежурство заступают более 70 спасателей на воде. На оснащении подразделений – более 180 единиц плавательных средств, водолазное и другое снаряжение и оборудование. "С начала года спасатели на воде в том числе: выполнили более 32 тысяч патрулирований, из них более 4,8 тысячи – для выявления детей и подростков, находящихся у водоёмов без присмотра взрослых. ‍Порядка 70 тысяч раз общались с отдыхающими у воды. Во время профилактических бесед горожанам выдают памятки с правилами безопасности у воды, полезными советами и номерами экстренных служб", - говорится в сообщении комплекса. Уточняется, что также спасатели организовали около 300 занятий с учащимися школ и колледжей. Свыше 100 тысяч ребят узнали о работе спасателей, научились методам и способам оказания помощи утопающим и правилам "чтения" информационных знаков у водоёмов.

https://ria.ru/20230617/moskva-1878855642.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва