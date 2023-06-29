https://ria.ru/20230629/profmeropriyatiya-1881175427.html
Более 130 тысяч профмероприятий провели спасатели на воде в Москве с января
Более 130 тысяч профмероприятий провели спасатели на воде в Москве с января - РИА Новости, 29.06.2023
Более 130 тысяч профмероприятий провели спасатели на воде в Москве с января
Более 130 тысяч профилактических мероприятий провели спасатели на воде с начала года в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:55
2023-06-29T14:55
2023-06-29T14:56
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 130 тысяч профилактических мероприятий провели спасатели на воде с начала года в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 130 тысяч профилактических мероприятий провели спасатели на воде с начала года. Безопасность в местах отдыха обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах", - говорится в сообщении. Отмечается, что ежедневно на дежурство заступают более 70 спасателей на воде. На оснащении подразделений – более 180 единиц плавательных средств, водолазное и другое снаряжение и оборудование. "С начала года спасатели на воде в том числе: выполнили более 32 тысяч патрулирований, из них более 4,8 тысячи – для выявления детей и подростков, находящихся у водоёмов без присмотра взрослых. Порядка 70 тысяч раз общались с отдыхающими у воды. Во время профилактических бесед горожанам выдают памятки с правилами безопасности у воды, полезными советами и номерами экстренных служб", - говорится в сообщении комплекса. Уточняется, что также спасатели организовали около 300 занятий с учащимися школ и колледжей. Свыше 100 тысяч ребят узнали о работе спасателей, научились методам и способам оказания помощи утопающим и правилам "чтения" информационных знаков у водоёмов.
https://ria.ru/20230617/moskva-1878855642.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 130 тысяч профилактических мероприятий провели спасатели на воде с начала года в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 130 тысяч профилактических мероприятий провели спасатели на воде с начала года. Безопасность в местах отдыха обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ежедневно на дежурство заступают более 70 спасателей на воде. На оснащении подразделений – более 180 единиц плавательных средств, водолазное и другое снаряжение и оборудование.
"С начала года спасатели на воде в том числе: выполнили более 32 тысяч патрулирований, из них более 4,8 тысячи – для выявления детей и подростков, находящихся у водоёмов без присмотра взрослых. Порядка 70 тысяч раз общались с отдыхающими у воды. Во время профилактических бесед горожанам выдают памятки с правилами безопасности у воды, полезными советами и номерами экстренных служб", - говорится в сообщении комплекса
.
Уточняется, что также спасатели организовали около 300 занятий с учащимися школ и колледжей. Свыше 100 тысяч ребят узнали о работе спасателей, научились методам и способам оказания помощи утопающим и правилам "чтения" информационных знаков у водоёмов.
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