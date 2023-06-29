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Церкви должны участвовать в примирении народов, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 29.06.2023
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Религия
 
20:12 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/primirenie-1881311375.html
Церкви должны участвовать в примирении народов, заявил патриарх Кирилл
Церкви должны участвовать в примирении народов, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 29.06.2023
Церкви должны участвовать в примирении народов, заявил патриарх Кирилл
Церкви и христианские общины Востока и Запада должны участвовать в процессе примирения и развития взаимопонимания, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T20:12
2023-06-29T20:12
религия
маттео дзуппи
юрий ушаков
павел пецци
московская патриархия
россия
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Церкви и христианские общины Востока и Запада должны участвовать в процессе примирения и развития взаимопонимания, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с кардиналом Маттео Дзуппи, видео этой встречи распространила Московская патриархия. "Когда возникает особое напряжение между странами и народами, церкви не должны уходить в сторону, а должны принимать участие в работе, направленной на примирение и развитие прочных отношений и, самое главное, на развитие взаимопонимания. В этом случае реальная политика выстраивается с учетом интересов стран и народов. Очень важно, чтобы христианские общины Востока и Запада принимали участие в процессе примирения", - заявил патриарх. Дзуппи прибыл в Москву во вторник. В среду он встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и главой Конференции католических епископов России архиепископом Павлом Пецци.
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маттео дзуппи, юрий ушаков, павел пецци, московская патриархия, россия, москва
Религия, Маттео Дзуппи, Юрий Ушаков, Павел Пецци, Московская Патриархия, Россия, Москва
Церкви должны участвовать в примирении народов, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: церкви должны принимать участие в процессе примирения стран и народов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Церкви и христианские общины Востока и Запада должны участвовать в процессе примирения и развития взаимопонимания, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с кардиналом Маттео Дзуппи, видео этой встречи распространила Московская патриархия.
"Когда возникает особое напряжение между странами и народами, церкви не должны уходить в сторону, а должны принимать участие в работе, направленной на примирение и развитие прочных отношений и, самое главное, на развитие взаимопонимания. В этом случае реальная политика выстраивается с учетом интересов стран и народов. Очень важно, чтобы христианские общины Востока и Запада принимали участие в процессе примирения", - заявил патриарх.
Дзуппи прибыл в Москву во вторник. В среду он встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и главой Конференции католических епископов России архиепископом Павлом Пецци.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Патриарх Кирилл призвал не допустить эскалации конфликта на Украине
25 июня, 17:16
 
РелигияМаттео ДзуппиЮрий УшаковПавел ПецциМосковская ПатриархияРоссияМосква
 
 
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