Заказчиков покушения на Прилепина пока не установили
Следователь заявил, что заказчиков покушения на Прилепина пока не установили
© РИА Новости / Елизавета Семина | Перейти в медиабанкФото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заказчики покушения на писателя Захара Прилепина пока не установлены, как и орудие преступления, заявил следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста исполнителю.
"Заказчики пока не установлены, как и в полном объёме орудие преступления", - сказал следователь, обосновывая необходимость закрыть процесс от публики. Судья удовлетворила ходатайство следствия, прессу и слушателей попросили покинуть зал заседаний.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина, в Басманном суде Москвы
Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина, в Басманном суде Москвы
Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Прилепина, 8 мая был арестован судом в Нижегородской области на два месяца.
Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали Пермякова, ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.