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Заказчиков покушения на Прилепина пока не установили - РИА Новости, 29.06.2023
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16:31 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/prilepin-1881210230.html
Заказчиков покушения на Прилепина пока не установили
Заказчиков покушения на Прилепина пока не установили - РИА Новости, 29.06.2023
Заказчиков покушения на Прилепина пока не установили
Заказчики покушения на писателя Захара Прилепина пока не установлены, как и орудие преступления, заявил следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:31
2023-06-29T16:31
происшествия
нижегородская область
москва
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заказчики покушения на писателя Захара Прилепина пока не установлены, как и орудие преступления, заявил следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста исполнителю. "Заказчики пока не установлены, как и в полном объёме орудие преступления", - сказал следователь, обосновывая необходимость закрыть процесс от публики. Судья удовлетворила ходатайство следствия, прессу и слушателей попросили покинуть зал заседаний. Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Прилепина, 8 мая был арестован судом в Нижегородской области на два месяца. Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали Пермякова, ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, москва, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Нижегородская область, Москва, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Заказчиков покушения на Прилепина пока не установили

Следователь заявил, что заказчиков покушения на Прилепина пока не установили

© РИА Новости / Елизавета Семина | Перейти в медиабанкФото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Елизавета Семина
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Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заказчики покушения на писателя Захара Прилепина пока не установлены, как и орудие преступления, заявил следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста исполнителю.
"Заказчики пока не установлены, как и в полном объёме орудие преступления", - сказал следователь, обосновывая необходимость закрыть процесс от публики. Судья удовлетворила ходатайство следствия, прессу и слушателей попросили покинуть зал заседаний.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина, в Басманном суде Москвы
Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина, в Басманном суде Москвы
Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Прилепина, 8 мая был арестован судом в Нижегородской области на два месяца.
Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали Пермякова, ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Орден Мужества и удостоверение к Государственной награде России - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Путин наградил Прилепина и Шубина орденами Мужества
6 июня, 15:40
 
ПроисшествияНижегородская областьМоскваЗахар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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