https://ria.ru/20230629/prilepin-1881210230.html

Заказчиков покушения на Прилепина пока не установили

Заказчиков покушения на Прилепина пока не установили - РИА Новости, 29.06.2023

Заказчиков покушения на Прилепина пока не установили

Заказчики покушения на писателя Захара Прилепина пока не установлены, как и орудие преступления, заявил следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T16:31

2023-06-29T16:31

2023-06-29T16:31

происшествия

нижегородская область

москва

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заказчики покушения на писателя Захара Прилепина пока не установлены, как и орудие преступления, заявил следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста исполнителю. "Заказчики пока не установлены, как и в полном объёме орудие преступления", - сказал следователь, обосновывая необходимость закрыть процесс от публики. Судья удовлетворила ходатайство следствия, прессу и слушателей попросили покинуть зал заседаний. Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Прилепина, 8 мая был арестован судом в Нижегородской области на два месяца. Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали Пермякова, ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20230606/orden-1876502091.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, нижегородская область, москва, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина