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Кеннеди-младший предложил помочь детям психоделическими препаратами - РИА Новости, 29.06.2023
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05:15 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/preparaty-1881022708.html
Кеннеди-младший предложил помочь детям психоделическими препаратами
Кеннеди-младший предложил помочь детям психоделическими препаратами - РИА Новости, 29.06.2023
Кеннеди-младший предложил помочь детям психоделическими препаратами
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что выступает за частичную легализацию психоделических препаратов, потому что это может пойти на пользу РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T05:15
2023-06-29T05:15
сша
роберт кеннеди
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что выступает за частичную легализацию психоделических препаратов, потому что это может пойти на пользу детям. &quot;Мы должны облегчить их использование людьми, это может пойти на пользу детям, всем людям&quot;, - сказал Кеннеди в ходе общения с избирателями, которое транслировал телеканал News Nation.По его словам, он не предлагает слепо легализовать такие препараты, а только облегчить доступ к психоделикам для терапевтов и профильных специалистов. Как заявил Кеннеди, он сам был свидетелем восстановления людей, страдающих от посттравматического стрессового расстройства и депрессии с помощью психоделических препаратов. Марихуану же в США следует легализовать полностью, добавил Кеннеди.
https://ria.ru/20230629/kennedi-mladshiy-1881021314.html
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сша, роберт кеннеди, в мире
США, Роберт Кеннеди, В мире
Кеннеди-младший предложил помочь детям психоделическими препаратами

Кеннеди-младший заявил, что легализация психоделических препаратов пойдет на пользу детям

© AP Photo / Josh ReynoldsРоберт Ф. Кеннеди-младший
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Josh Reynolds
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что выступает за частичную легализацию психоделических препаратов, потому что это может пойти на пользу детям.
«

"Мы должны облегчить их использование людьми, это может пойти на пользу детям, всем людям", - сказал Кеннеди в ходе общения с избирателями, которое транслировал телеканал News Nation.

По его словам, он не предлагает слепо легализовать такие препараты, а только облегчить доступ к психоделикам для терапевтов и профильных специалистов. Как заявил Кеннеди, он сам был свидетелем восстановления людей, страдающих от посттравматического стрессового расстройства и депрессии с помощью психоделических препаратов.
Марихуану же в США следует легализовать полностью, добавил Кеннеди.
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