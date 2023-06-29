https://ria.ru/20230629/preparaty-1881022708.html

Кеннеди-младший предложил помочь детям психоделическими препаратами

Кеннеди-младший предложил помочь детям психоделическими препаратами - РИА Новости, 29.06.2023

Кеннеди-младший предложил помочь детям психоделическими препаратами

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что выступает за частичную легализацию психоделических препаратов, потому что это может пойти на пользу РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T05:15

2023-06-29T05:15

2023-06-29T05:15

сша

роберт кеннеди

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что выступает за частичную легализацию психоделических препаратов, потому что это может пойти на пользу детям. "Мы должны облегчить их использование людьми, это может пойти на пользу детям, всем людям", - сказал Кеннеди в ходе общения с избирателями, которое транслировал телеканал News Nation.По его словам, он не предлагает слепо легализовать такие препараты, а только облегчить доступ к психоделикам для терапевтов и профильных специалистов. Как заявил Кеннеди, он сам был свидетелем восстановления людей, страдающих от посттравматического стрессового расстройства и депрессии с помощью психоделических препаратов. Марихуану же в США следует легализовать полностью, добавил Кеннеди.

https://ria.ru/20230629/kennedi-mladshiy-1881021314.html

сша

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2023

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сша, роберт кеннеди, в мире