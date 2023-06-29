https://ria.ru/20230629/pozhary-1881030797.html

В России за сутки потушили 37 природных пожаров

В России за сутки потушили 37 природных пожаров - РИА Новости, 29.06.2023

В России за сутки потушили 37 природных пожаров

В России за сутки потушили 37 природных пожаров на площади около тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T08:11

2023-06-29T08:11

2023-06-29T08:11

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В России за сутки потушили 37 природных пожаров на площади около тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.06.2023 в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 37 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 538 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 29 июня в России действовало 102 лесных пожара на площади 36 059 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии, там действует 21 пожар на 10 028 гектарах.

https://ria.ru/20230629/pozhar-1881023664.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, природные пожары в россии