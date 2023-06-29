https://ria.ru/20230629/pozhary-1881030797.html
В России за сутки потушили 37 природных пожаров
В России за сутки потушили 37 природных пожаров - РИА Новости, 29.06.2023
В России за сутки потушили 37 природных пожаров
В России за сутки потушили 37 природных пожаров на площади около тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T08:11
2023-06-29T08:11
2023-06-29T08:11
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В России за сутки потушили 37 природных пожаров на площади около тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.06.2023 в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 37 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 538 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 29 июня в России действовало 102 лесных пожара на площади 36 059 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии, там действует 21 пожар на 10 028 гектарах.
https://ria.ru/20230629/pozhar-1881023664.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, природные пожары в россии
Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 37 природных пожаров
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 37 природных пожаров
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
В России за сутки потушили 37 природных пожаров на площади около тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана
.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.06.2023 в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 37 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 538 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 29 июня в России действовало 102 лесных пожара на площади 36 059 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии, там действует 21 пожар на 10 028 гектарах.
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