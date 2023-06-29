https://ria.ru/20230629/pozhary-1881015925.html

Жителей 15 регионов предупредили об угрозе крупных природных пожаров

Жителей 15 регионов предупредили об угрозе крупных природных пожаров - РИА Новости, 29.06.2023

Жителей 15 регионов предупредили об угрозе крупных природных пожаров

Высокая вероятность возникновения очагов природных пожаров на больших площадях прогнозируется на этой неделе на территории 15 регионов трех федеральных округов... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T02:56

2023-06-29T02:56

2023-06-29T02:56

россия

иркутская область

красноярский край

внии гочс

природные пожары в россии

происшествия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Высокая вероятность возникновения очагов природных пожаров на больших площадях прогнозируется на этой неделе на территории 15 регионов трех федеральных округов России, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Учитывая среднесрочный прогноз метеопараметров, на текущей неделе повышается вероятность возникновения очагов возгораний на больших площадях. На азиатской части - в Магаданской, Омской, Новосибирской и Иркутской областях, отдельных районах республик Саха (Якутия) и Тыва, Камчатского, Забайкальского, Алтайского и юга Красноярского краев. На европейской части - в Архангельской, Мурманской и Вологодской областях, республиках Карелия и Коми", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.По оценке экспертов института, гидрологическая обстановка в стране соответствует сезонным нормам. Дождевые паводки с резким ростом уровней воды до полутора метров регистрировались автоматизированными комплексами на реках Краснодарского края. "Здесь сохраняются риски подтоплений низменных участков местности", - заключает ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20230626/pozhar-1880574714.html

россия

иркутская область

красноярский край

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россия, иркутская область, красноярский край, внии гочс, природные пожары в россии, происшествия