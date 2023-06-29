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Пожар в кафе у Ленинградского вокзала в Москве потушили
Пожар в кафе у Ленинградского вокзала в Москве потушили - РИА Новости, 29.06.2023
Пожар в кафе у Ленинградского вокзала в Москве потушили
Пожар в кафе возле Ленинградского вокзала на Комсомольской площади в центре Москвы потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:25
2023-06-29T15:25
2023-06-29T15:47
происшествия
москва
ленинградский вокзал
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пожар в кафе возле Ленинградского вокзала на Комсомольской площади в центре Москвы потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "В 14.52 пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства, уточнив, что общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Возгорание у Ленинградского вокзала не повлияло на его работу и движение поездов, сообщили в РЖД.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, ленинградский вокзал
Происшествия, Москва, Ленинградский вокзал
Пожар в кафе у Ленинградского вокзала в Москве потушили
Пожар в кафе у Ленинградского вокзала в Москве потушили, никто не пострадал
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пожар в кафе возле Ленинградского вокзала на Комсомольской площади в центре Москвы потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"В 14.52 пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства, уточнив, что общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Возгорание у Ленинградского вокзала не повлияло на его работу и движение поездов, сообщили в РЖД.