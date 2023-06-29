https://ria.ru/20230629/pozhar-1881189033.html

Пожар в кафе у Ленинградского вокзала в Москве потушили

Пожар в кафе у Ленинградского вокзала в Москве потушили - РИА Новости, 29.06.2023

Пожар в кафе у Ленинградского вокзала в Москве потушили

Пожар в кафе возле Ленинградского вокзала на Комсомольской площади в центре Москвы потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:25

2023-06-29T15:25

2023-06-29T15:47

происшествия

москва

ленинградский вокзал

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пожар в кафе возле Ленинградского вокзала на Комсомольской площади в центре Москвы потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "В 14.52 пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства, уточнив, что общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Возгорание у Ленинградского вокзала не повлияло на его работу и движение поездов, сообщили в РЖД.

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, ленинградский вокзал