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Пожар в кафе у Ленинградского вокзала в Москве потушили - РИА Новости, 29.06.2023
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15:25 29.06.2023 (обновлено: 15:47 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/pozhar-1881189033.html
Пожар в кафе у Ленинградского вокзала в Москве потушили
Пожар в кафе у Ленинградского вокзала в Москве потушили - РИА Новости, 29.06.2023
Пожар в кафе у Ленинградского вокзала в Москве потушили
Пожар в кафе возле Ленинградского вокзала на Комсомольской площади в центре Москвы потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:25
2023-06-29T15:47
происшествия
москва
ленинградский вокзал
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пожар в кафе возле Ленинградского вокзала на Комсомольской площади в центре Москвы потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "В 14.52 пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства, уточнив, что общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Возгорание у Ленинградского вокзала не повлияло на его работу и движение поездов, сообщили в РЖД.
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происшествия, москва, ленинградский вокзал
Происшествия, Москва, Ленинградский вокзал
Пожар в кафе у Ленинградского вокзала в Москве потушили

Пожар в кафе у Ленинградского вокзала в Москве потушили, никто не пострадал

© Фото : МЧС РоссииПожарные на месте возгорания в кафе у Ленинградского вокзала в Москве. 29 июня 2023
Пожарные на месте возгорания в кафе у Ленинградского вокзала в Москве. 29 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : МЧС России
Пожарные на месте возгорания в кафе у Ленинградского вокзала в Москве. 29 июня 2023
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пожар в кафе возле Ленинградского вокзала на Комсомольской площади в центре Москвы потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"В 14.52 пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства, уточнив, что общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Возгорание у Ленинградского вокзала не повлияло на его работу и движение поездов, сообщили в РЖД.
 
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