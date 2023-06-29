https://ria.ru/20230629/pozhar-1881055634.html

В Нижнем Новгороде загорелись фура и гаражи

В Нижнем Новгороде загорелись фура и гаражи - РИА Новости, 29.06.2023

В Нижнем Новгороде загорелись фура и гаражи

Горящую фуру и несколько гаражей тушат в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:30

2023-06-29T10:30

2023-06-29T10:30

происшествия

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Горящую фуру и несколько гаражей тушат в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС. Сообщение о пожаре на шоссе Жиркомбината, 22 поступило в четверг в 9.45. "Горит фура и несколько гаражей. К тушению пожара привлекаются 51 человек и 14 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении. В соцсетях местные жители выкладывают многочисленные фото с огромным клубом дыма, сообщается, что его видно из разных районов города.

https://ria.ru/20230613/dtp-1877798945.html

нижний новгород

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)