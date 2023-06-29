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В Нижнем Новгороде загорелись фура и гаражи - РИА Новости, 29.06.2023
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10:30 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/pozhar-1881055634.html
В Нижнем Новгороде загорелись фура и гаражи
В Нижнем Новгороде загорелись фура и гаражи - РИА Новости, 29.06.2023
В Нижнем Новгороде загорелись фура и гаражи
Горящую фуру и несколько гаражей тушат в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:30
2023-06-29T10:30
происшествия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Горящую фуру и несколько гаражей тушат в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС. Сообщение о пожаре на шоссе Жиркомбината, 22 поступило в четверг в 9.45. "Горит фура и несколько гаражей. К тушению пожара привлекаются 51 человек и 14 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении. В соцсетях местные жители выкладывают многочисленные фото с огромным клубом дыма, сообщается, что его видно из разных районов города.
https://ria.ru/20230613/dtp-1877798945.html
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происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде загорелись фура и гаражи

Управление МЧС по Нижегородской области сообщило о горящих фуре и нескольких гаражах

© Фото : РИА НовостиПожар в Нижнем Новгороде
Пожар в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : РИА Новости
Пожар в Нижнем Новгороде
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Горящую фуру и несколько гаражей тушат в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о пожаре на шоссе Жиркомбината, 22 поступило в четверг в 9.45.
"Горит фура и несколько гаражей. К тушению пожара привлекаются 51 человек и 14 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении. В соцсетях местные жители выкладывают многочисленные фото с огромным клубом дыма, сообщается, что его видно из разных районов города.
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ПроисшествияНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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