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На Чукотке тушат природный пожар на 114 гектарах
На Чукотке тушат природный пожар на 114 гектарах - РИА Новости, 29.06.2023
На Чукотке тушат природный пожар на 114 гектарах
Вертолеты тушат природный пожар на площади 113 гектаров недалеко от села Ваеги в Анадырском районе Чукотке, сообщает в четверг региональный департамент... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T05:43
2023-06-29T05:43
2023-06-29T05:43
происшествия
чукотка
ми-8 амтш
анадырский район
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Вертолеты тушат природный пожар на площади 113 гектаров недалеко от села Ваеги в Анадырском районе Чукотке, сообщает в четверг региональный департамент природных ресурсов и экологии. "Обнаружен пожар на удалении примерно 70 километров от села Ваеги. Начато тушение пожара силами 19 сотрудников ПДПС. Задействованы вертолёты Robinson R-44 и Ми-8. На конец дня 28 июня площадь, пройденная огнём, составила 113 гектаров. Из них покрытых лесом - 61 гектар", - говорится в сообщении.Также спутниками зарегистрирована термоточка в 19,4 километра от села Краснено в тундровой зоне – там прироста площади вторые сутки нет, а также термоточка на удалении 106,7 километра от села Омолон площадью 59 гектаров. Утром четверга туда полетел вертолёт с 9 сотрудниками пожарной службы. В районе села Омолон установлен высокий 4 класс пожарной опасности по условиям погоды. По данным департамента, осадков сейчас нет.
https://ria.ru/20230629/postradavshie-1881023373.html
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происшествия, чукотка, ми-8 амтш, анадырский район
Происшествия, Чукотка, Ми-8 АМТШ, Анадырский район
На Чукотке тушат природный пожар на 114 гектарах
В Анадырском районе на Чукотке тушат природный пожар на площади 114 гектаров
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Вертолеты тушат природный пожар на площади 113 гектаров недалеко от села Ваеги в Анадырском районе Чукотке, сообщает в четверг региональный департамент природных ресурсов и экологии.
«
"Обнаружен пожар на удалении примерно 70 километров от села Ваеги. Начато тушение пожара силами 19 сотрудников ПДПС. Задействованы вертолёты Robinson R-44 и Ми-8. На конец дня 28 июня площадь, пройденная огнём, составила 113 гектаров. Из них покрытых лесом - 61 гектар", - говорится в сообщении.
Также спутниками зарегистрирована термоточка в 19,4 километра от села Краснено в тундровой зоне – там прироста площади вторые сутки нет, а также термоточка на удалении 106,7 километра от села Омолон площадью 59 гектаров. Утром четверга туда полетел вертолёт с 9 сотрудниками пожарной службы.
В районе села Омолон установлен высокий 4 класс пожарной опасности по условиям погоды. По данным департамента, осадков сейчас нет.
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