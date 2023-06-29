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На Чукотке тушат природный пожар на 114 гектарах - РИА Новости, 29.06.2023
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05:43 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/pozhar-1881023664.html
На Чукотке тушат природный пожар на 114 гектарах
На Чукотке тушат природный пожар на 114 гектарах - РИА Новости, 29.06.2023
На Чукотке тушат природный пожар на 114 гектарах
Вертолеты тушат природный пожар на площади 113 гектаров недалеко от села Ваеги в Анадырском районе Чукотке, сообщает в четверг региональный департамент... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T05:43
2023-06-29T05:43
происшествия
чукотка
ми-8 амтш
анадырский район
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Вертолеты тушат природный пожар на площади 113 гектаров недалеко от села Ваеги в Анадырском районе Чукотке, сообщает в четверг региональный департамент природных ресурсов и экологии. &quot;Обнаружен пожар на удалении примерно 70 километров от села Ваеги. Начато тушение пожара силами 19 сотрудников ПДПС. Задействованы вертолёты Robinson R-44 и Ми-8. На конец дня 28 июня площадь, пройденная огнём, составила 113 гектаров. Из них покрытых лесом - 61 гектар&quot;, - говорится в сообщении.Также спутниками зарегистрирована термоточка в 19,4 километра от села Краснено в тундровой зоне – там прироста площади вторые сутки нет, а также термоточка на удалении 106,7 километра от села Омолон площадью 59 гектаров. Утром четверга туда полетел вертолёт с 9 сотрудниками пожарной службы. В районе села Омолон установлен высокий 4 класс пожарной опасности по условиям погоды. По данным департамента, осадков сейчас нет.
https://ria.ru/20230629/postradavshie-1881023373.html
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происшествия, чукотка, ми-8 амтш, анадырский район
Происшествия, Чукотка, Ми-8 АМТШ, Анадырский район
На Чукотке тушат природный пожар на 114 гектарах

В Анадырском районе на Чукотке тушат природный пожар на площади 114 гектаров

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Вертолеты тушат природный пожар на площади 113 гектаров недалеко от села Ваеги в Анадырском районе Чукотке, сообщает в четверг региональный департамент природных ресурсов и экологии.
«

"Обнаружен пожар на удалении примерно 70 километров от села Ваеги. Начато тушение пожара силами 19 сотрудников ПДПС. Задействованы вертолёты Robinson R-44 и Ми-8. На конец дня 28 июня площадь, пройденная огнём, составила 113 гектаров. Из них покрытых лесом - 61 гектар", - говорится в сообщении.

Также спутниками зарегистрирована термоточка в 19,4 километра от села Краснено в тундровой зоне – там прироста площади вторые сутки нет, а также термоточка на удалении 106,7 километра от села Омолон площадью 59 гектаров. Утром четверга туда полетел вертолёт с 9 сотрудниками пожарной службы.
В районе села Омолон установлен высокий 4 класс пожарной опасности по условиям погоды. По данным департамента, осадков сейчас нет.
Город Находка в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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ПроисшествияЧукоткаМи-8 АМТШАнадырский район
 
 
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