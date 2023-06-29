https://ria.ru/20230629/pozhar-1881023664.html

На Чукотке тушат природный пожар на 114 гектарах

На Чукотке тушат природный пожар на 114 гектарах - РИА Новости, 29.06.2023

На Чукотке тушат природный пожар на 114 гектарах

Вертолеты тушат природный пожар на площади 113 гектаров недалеко от села Ваеги в Анадырском районе Чукотке, сообщает в четверг региональный департамент... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T05:43

2023-06-29T05:43

2023-06-29T05:43

происшествия

чукотка

ми-8 амтш

анадырский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862581352_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_9f97effb54e95b56ebe3a1233389e73d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Вертолеты тушат природный пожар на площади 113 гектаров недалеко от села Ваеги в Анадырском районе Чукотке, сообщает в четверг региональный департамент природных ресурсов и экологии. "Обнаружен пожар на удалении примерно 70 километров от села Ваеги. Начато тушение пожара силами 19 сотрудников ПДПС. Задействованы вертолёты Robinson R-44 и Ми-8. На конец дня 28 июня площадь, пройденная огнём, составила 113 гектаров. Из них покрытых лесом - 61 гектар", - говорится в сообщении.Также спутниками зарегистрирована термоточка в 19,4 километра от села Краснено в тундровой зоне – там прироста площади вторые сутки нет, а также термоточка на удалении 106,7 километра от села Омолон площадью 59 гектаров. Утром четверга туда полетел вертолёт с 9 сотрудниками пожарной службы. В районе села Омолон установлен высокий 4 класс пожарной опасности по условиям погоды. По данным департамента, осадков сейчас нет.

https://ria.ru/20230629/postradavshie-1881023373.html

чукотка

анадырский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чукотка, ми-8 амтш, анадырский район