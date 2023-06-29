https://ria.ru/20230629/postradavshie-1881023373.html

Пострадавших при пожаре на судне Beks Force моряков отправили в Манилу

Пострадавших при пожаре на судне Beks Force моряков отправили в Манилу - РИА Новости, 29.06.2023

Пострадавших при пожаре на судне Beks Force моряков отправили в Манилу

Четверо моряков, пострадавших при пожаре на иностранном судне Beks Force у берегов Находки вылетели из Владивостока и отправились в Манилу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T05:37

2023-06-29T05:37

2023-06-29T05:37

манила

москва

доха

николай суханов

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Четверо моряков, пострадавших при пожаре на иностранном судне Beks Force у берегов Находки вылетели из Владивостока и отправились в Манилу, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. Судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов загорелось 16 июня в 25 милях от Находки, два члена экипажа пострадали, их эвакуировали на берег. По данным МЧС, пожар начался на сухогрузе, когда он шел из Китая в порт Восточный. Экипаж отказался от эвакуации, судно было на плаву. В Российском профсоюзе моряков РИА Новости сообщали, что пожар произошел в машинном отделении. По данным транспортной прокуратуры, члены экипажа - граждане Филиппин и Турции. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что оба пострадавших - филиппинцы. Пожар потушили к вечеру 16 июня. Суханов на прошлой неделе проинформировал РИА Новости, что один из двух госпитализированных моряков находится в реанимации, второй поправился и улетел в Манилу. Еще троих членов экипажа с судна на этой неделе доставили в больницу, так как они плохо себя чувствовали - надышались дымом. Во вторник моряка из реанимации перевели в обычное отделение. Суханов отмечал, что все четверо чувствуют себя удовлетворительно. "Они в 7 утра выехали в аэропорт, улетели в 12.05 (05.05 мск) в Москву, затем Доха, а затем Манила", - сказал собеседник. Суханов отметил, что профсоюз на связи с моряками, они сообщат ему о прибытии в Манилу.

https://ria.ru/20230625/delo-1880370894.html

https://ria.ru/20230619/tanker-1879050509.html

манила

москва

доха

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