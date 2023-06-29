https://ria.ru/20230629/poslannik-1881294257.html

Посланник Ватикана по Украине встретился с патриархом Кириллом

Посланник Ватикана по Украине встретился с патриархом Кириллом - РИА Новости, 29.06.2023

Посланник Ватикана по Украине встретился с патриархом Кириллом

Церкви могут совместными усилиями послужить делу мира и справедливости, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с папским посланником по... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T18:59

2023-06-29T18:59

2023-06-29T19:04

религия

украина

ватикан

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маттео дзуппи

юрий ушаков

павел пецци

московская патриархия

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Церкви могут совместными усилиями послужить делу мира и справедливости, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с папским посланником по вопросам урегулирования на Украине кардиналом Маттео Дзуппи в четверг. Видео этой встречи распространила Московская патриархия. "Церкви могут совместными усилиями послужить делу мира и справедливости", - заявил патриарх Кирилл во время встречи. По его мнению, "важно, чтоб все силы мира объединялись для предотвращения крупного вооруженного конфликта". "Папа Римский очень хотел, чтобы я встретился с патриархом Кириллом, чтобы узнать его мнение о ситуации, в которой мы находимся, и возможной встрече с ним", - сказал в свою очередь папский посланник.Кардинал Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером, остановившись в апостольской нунциатуре. В среду он встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и главой Конференции католических епископов России архиепископом Павлом Пецци.

https://ria.ru/20230629/obschestvo-1881143346.html

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украина, ватикан, россия, маттео дзуппи, юрий ушаков, павел пецци, московская патриархия