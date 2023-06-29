https://ria.ru/20230629/pomoschnik-1881214641.html

Цифрового помощника "Еву" внедряют в вологодских МФЦ

Цифрового помощника "Еву" внедряют в вологодских МФЦ - РИА Новости, 29.06.2023

Цифрового помощника "Еву" внедряют в вологодских МФЦ

В МФЦ Вологодской области будет внедрен цифровой помощник "Ева" для повышения качества оказания госуслуги по регистрации недвижимости, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T16:39

2023-06-29T16:39

2023-06-29T16:39

вологодская область

вологодская область

технологии

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ВОЛОГДА, 29 июн – РИА Новости. В МФЦ Вологодской области будет внедрен цифровой помощник "Ева" для повышения качества оказания госуслуги по регистрации недвижимости, сообщила пресс-служба правительства области.Вологодская область вошла в число восьми пилотных регионов, где в 2024 году внедрят новый сервис. Сотрудники многофункциональных центров уже приступили к его тестированию. "Ева" создана, чтобы минимизировать ошибки при анализе документов, сведя к минимуму субъективный фактор. Кроме того, применение искусственного интеллекта уменьшит время приема документов в окне МФЦ."Получая возможность протестировать цифровые новинки, Вологодчина еще раз доказывает свое право находиться в топе регионов по цифровой трансформации", - приводит пресс-служба слова первого замгубернатора области Дмитрия Горбачева.По его словам, в течение первых трех месяцев этого года через МФЦ вологжане получили 240 тысяч услуг, что выше аналогичного показателя прошлого года на 16%. Всего в перечне МФЦ 193 услуги. Среди самых популярных по обращениям Росреестр. На стадии внедрения "Ева" будет работать только с договорами купли-продажи, но в дальнейшем планируется увеличение количества регистрационных действий, понятных системе, что существенно упростит самую сложную в настоящее время услугу регистрации права на недвижимость.

https://ria.ru/20230309/sotskontrakt-1856838398.html

вологодская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, технологии