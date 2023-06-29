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Тверская область отправила более 500 тонн гумпомощи с начала спецоперации - РИА Новости, 29.06.2023
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19:00 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/pomosch-1881294842.html
Тверская область отправила более 500 тонн гумпомощи с начала спецоперации
Тверская область отправила более 500 тонн гумпомощи с начала спецоперации - РИА Новости, 29.06.2023
Тверская область отправила более 500 тонн гумпомощи с начала спецоперации
Тверская область с начала специальной военной операции отправила бойцам более 500 тонн гуманитарного груза, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T19:00
2023-06-29T19:00
надежные люди
общество
тверская область
донбасс
россия
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игорь руденя
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РЯЗАНЬ, 29 июн – РИА Новости. Тверская область с начала специальной военной операции отправила бойцам более 500 тонн гуманитарного груза, сообщила пресс-служба правительства региона. &quot;Всего с начала специальной военной операции Тверской областью было направлено более 500 тонн гуманитарного груза для военнослужащих. В поддержку военнослужащих активно включились жители региона, волонтеры, молодежь, ветераны, предприятия Верхневолжья&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что в четверг на Донбасс отправлена очередная партия - более 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости. Гуманитарный груз собран по поручению губернатора Игоря Рудени, который проконтролировал погрузку вместе с депутатом Государственной думы РФ Владимиром Васильевым. "При поддержке жителей тверского региона, партии "Единая Россия" собраны и направляются вода, продукты питания, необходимые вещи для граждан Белгородской и Херсонской областей", – цитирует слова Рудени его пресс-служба.
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общество, тверская область, донбасс, россия, владимир васильев, игорь руденя, единая россия
Надежные люди, Общество, Тверская область, Донбасс, Россия, Владимир Васильев, Игорь Руденя, Единая Россия
Тверская область отправила более 500 тонн гумпомощи с начала спецоперации

Тверская область отправила бойцам более 500 тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиОтправка гуманитарной помощи из Тверской области в зону СВО
Отправка гуманитарной помощи из Тверской области в зону СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Отправка гуманитарной помощи из Тверской области в зону СВО
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РЯЗАНЬ, 29 июн – РИА Новости. Тверская область с начала специальной военной операции отправила бойцам более 500 тонн гуманитарного груза, сообщила пресс-служба правительства региона.
«

"Всего с начала специальной военной операции Тверской областью было направлено более 500 тонн гуманитарного груза для военнослужащих. В поддержку военнослужащих активно включились жители региона, волонтеры, молодежь, ветераны, предприятия Верхневолжья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в четверг на Донбасс отправлена очередная партия - более 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости. Гуманитарный груз собран по поручению губернатора Игоря Рудени, который проконтролировал погрузку вместе с депутатом Государственной думы РФ Владимиром Васильевым.
«
"При поддержке жителей тверского региона, партии "Единая Россия" собраны и направляются вода, продукты питания, необходимые вещи для граждан Белгородской и Херсонской областей", – цитирует слова Рудени его пресс-служба.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступает с отчетом по итогам работы правительства региона - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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Вчера, 15:15
 
Надежные людиОбществоТверская областьДонбассРоссияВладимир ВасильевИгорь РуденяЕдиная Россия
 
 
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