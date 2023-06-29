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Тверская область отправила более 500 тонн гумпомощи с начала спецоперации
Тверская область отправила более 500 тонн гумпомощи с начала спецоперации - РИА Новости, 29.06.2023
Тверская область отправила более 500 тонн гумпомощи с начала спецоперации
Тверская область с начала специальной военной операции отправила бойцам более 500 тонн гуманитарного груза, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T19:00
2023-06-29T19:00
2023-06-29T19:00
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РЯЗАНЬ, 29 июн – РИА Новости. Тверская область с начала специальной военной операции отправила бойцам более 500 тонн гуманитарного груза, сообщила пресс-служба правительства региона. "Всего с начала специальной военной операции Тверской областью было направлено более 500 тонн гуманитарного груза для военнослужащих. В поддержку военнослужащих активно включились жители региона, волонтеры, молодежь, ветераны, предприятия Верхневолжья", - говорится в сообщении.Отмечается, что в четверг на Донбасс отправлена очередная партия - более 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости. Гуманитарный груз собран по поручению губернатора Игоря Рудени, который проконтролировал погрузку вместе с депутатом Государственной думы РФ Владимиром Васильевым. "При поддержке жителей тверского региона, партии "Единая Россия" собраны и направляются вода, продукты питания, необходимые вещи для граждан Белгородской и Херсонской областей", – цитирует слова Рудени его пресс-служба.
https://ria.ru/20230629/podderzhka-1881184350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тверская область, донбасс, россия, владимир васильев, игорь руденя, единая россия
Надежные люди, Общество, Тверская область, Донбасс, Россия, Владимир Васильев, Игорь Руденя, Единая Россия
Тверская область отправила более 500 тонн гумпомощи с начала спецоперации
Тверская область отправила бойцам более 500 тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации