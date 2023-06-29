https://ria.ru/20230629/pomosch-1881294842.html

Тверская область отправила более 500 тонн гумпомощи с начала спецоперации

Тверская область отправила более 500 тонн гумпомощи с начала спецоперации - РИА Новости, 29.06.2023

Тверская область отправила более 500 тонн гумпомощи с начала спецоперации

Тверская область с начала специальной военной операции отправила бойцам более 500 тонн гуманитарного груза, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T19:00

2023-06-29T19:00

2023-06-29T19:00

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РЯЗАНЬ, 29 июн – РИА Новости. Тверская область с начала специальной военной операции отправила бойцам более 500 тонн гуманитарного груза, сообщила пресс-служба правительства региона. "Всего с начала специальной военной операции Тверской областью было направлено более 500 тонн гуманитарного груза для военнослужащих. В поддержку военнослужащих активно включились жители региона, волонтеры, молодежь, ветераны, предприятия Верхневолжья", - говорится в сообщении.Отмечается, что в четверг на Донбасс отправлена очередная партия - более 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости. Гуманитарный груз собран по поручению губернатора Игоря Рудени, который проконтролировал погрузку вместе с депутатом Государственной думы РФ Владимиром Васильевым. "При поддержке жителей тверского региона, партии "Единая Россия" собраны и направляются вода, продукты питания, необходимые вещи для граждан Белгородской и Херсонской областей", – цитирует слова Рудени его пресс-служба.

https://ria.ru/20230629/podderzhka-1881184350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тверская область, донбасс, россия, владимир васильев, игорь руденя, единая россия