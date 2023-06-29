https://ria.ru/20230629/pomosch-1881180185.html
Жители Хохольского района под Воронежем передали в зону СВО стройматериалы
Жители Хохольского района под Воронежем передали в зону СВО стройматериалы - РИА Новости, 29.06.2023
Жители Хохольского района под Воронежем передали в зону СВО стройматериалы
Жители Хохольского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО стройматериалы, инструменты, а также спальные принадлежности, сообщил РИА Новости в РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:07
2023-06-29T15:07
2023-06-29T15:07
надежные люди
хохольский район
воронеж
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Жители Хохольского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО стройматериалы, инструменты, а также спальные принадлежности, сообщил РИА Новости в четверг представитель райадминистрации. "Газель" с 2 тоннами гуманитарной помощи отправилась из Хохольского района на луганское направление в среду, 28 июня. "Для военных мы по их заявке передали мешки для возведения укреплений, лопаты, молотки, топоры, кирки, гвозди, шурупы, целлофан и материал для укрытия, очень много одноразовой посуды, моющие средства. Все для обустройства быта. Сегодня отправили "Камаз" - там около 100 матрасов и 50 подушек, это тоже для военных", - сказал собеседник агентства. По его словам, помощь военным оказывают как простые жители Хохольского района, так и предприниматели и организации. "Предприниматели, организации, а также жители передают нам необходимые материалы или перечисляют деньги", - пояснила представитель администрации.
https://ria.ru/20230628/mashina-1880815751.html
https://ria.ru/20230629/volontery-1881035853.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хохольский район, воронеж, воронежская область
Надежные люди, Хохольский район, Воронеж, Воронежская область
Жители Хохольского района под Воронежем передали в зону СВО стройматериалы
Жители Хохольского района под Воронежем передали в зону СВО стройматериалы и инструменты
ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Жители Хохольского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО стройматериалы, инструменты, а также спальные принадлежности, сообщил РИА Новости в четверг представитель райадминистрации.
"Газель" с 2 тоннами гуманитарной помощи отправилась из Хохольского района на луганское направление в среду, 28 июня.
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"Для военных мы по их заявке передали мешки для возведения укреплений, лопаты, молотки, топоры, кирки, гвозди, шурупы, целлофан и материал для укрытия, очень много одноразовой посуды, моющие средства. Все для обустройства быта. Сегодня отправили "Камаз" - там около 100 матрасов и 50 подушек, это тоже для военных", - сказал собеседник агентства.
По его словам, помощь военным оказывают как простые жители Хохольского района, так и предприниматели и организации.
"Предприниматели, организации, а также жители передают нам необходимые материалы или перечисляют деньги", - пояснила представитель администрации.
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