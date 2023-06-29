https://ria.ru/20230629/pomosch-1881180185.html

Жители Хохольского района под Воронежем передали в зону СВО стройматериалы

Жители Хохольского района под Воронежем передали в зону СВО стройматериалы - РИА Новости, 29.06.2023

Жители Хохольского района под Воронежем передали в зону СВО стройматериалы

Жители Хохольского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО стройматериалы, инструменты, а также спальные принадлежности, сообщил РИА Новости в РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:07

2023-06-29T15:07

2023-06-29T15:07

надежные люди

хохольский район

воронеж

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Жители Хохольского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО стройматериалы, инструменты, а также спальные принадлежности, сообщил РИА Новости в четверг представитель райадминистрации. "Газель" с 2 тоннами гуманитарной помощи отправилась из Хохольского района на луганское направление в среду, 28 июня. "Для военных мы по их заявке передали мешки для возведения укреплений, лопаты, молотки, топоры, кирки, гвозди, шурупы, целлофан и материал для укрытия, очень много одноразовой посуды, моющие средства. Все для обустройства быта. Сегодня отправили "Камаз" - там около 100 матрасов и 50 подушек, это тоже для военных", - сказал собеседник агентства. По его словам, помощь военным оказывают как простые жители Хохольского района, так и предприниматели и организации. "Предприниматели, организации, а также жители передают нам необходимые материалы или перечисляют деньги", - пояснила представитель администрации.

https://ria.ru/20230628/mashina-1880815751.html

https://ria.ru/20230629/volontery-1881035853.html

хохольский район

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воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хохольский район, воронеж, воронежская область