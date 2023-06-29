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На Павелецком направлении восстановили движение поездов по двум путям
На Павелецком направлении восстановили движение поездов по двум путям - РИА Новости, 29.06.2023
На Павелецком направлении восстановили движение поездов по двум путям
Движение поездов на Павелецком направлении в Москве, нарушенное ранее из-за схода грузовых вагонов, восстановлено по двум путям, сообщили РЖД в своем... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:55
2023-06-29T14:55
2023-06-29T15:30
ржд
москва
происшествия
аэроэкспресс
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Движение поездов на Павелецком направлении в Москве, нарушенное ранее из-за схода грузовых вагонов, восстановлено по двум путям, сообщили РЖД в своем телеграм-канале.Ранее в четверг на станции Бирюлево движение поездов было приостановлено из-за схода нескольких вагонов грузового поезда."Движение поездов на Павелецком направлении МЖД восстановлено по двум путям", - говорится в сообщении РЖД.Представитель РЖД уточнил РИА Новости, что из-за схода было остановлено движение по трем путям на станции Бирюлево. Сейчас восстановлено движение электропоездов и "Аэроэкспрессов" по двум путям, то есть в обе стороны. Работы по восстановлению движения по третьему пути еще продолжаются.
https://ria.ru/20230616/vagony-1878533807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ржд, москва, происшествия, аэроэкспресс
РЖД, Москва, Происшествия, Аэроэкспресс
На Павелецком направлении восстановили движение поездов по двум путям
РЖД: в Москве на Павелецком направлении восстановили движение поездов по двум путям