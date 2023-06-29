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На Павелецком направлении восстановили движение поездов по двум путям - РИА Новости, 29.06.2023
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14:55 29.06.2023 (обновлено: 15:30 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/poezda-1881175324.html
На Павелецком направлении восстановили движение поездов по двум путям
На Павелецком направлении восстановили движение поездов по двум путям - РИА Новости, 29.06.2023
На Павелецком направлении восстановили движение поездов по двум путям
Движение поездов на Павелецком направлении в Москве, нарушенное ранее из-за схода грузовых вагонов, восстановлено по двум путям, сообщили РЖД в своем... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:55
2023-06-29T15:30
ржд
москва
происшествия
аэроэкспресс
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Движение поездов на Павелецком направлении в Москве, нарушенное ранее из-за схода грузовых вагонов, восстановлено по двум путям, сообщили РЖД в своем телеграм-канале.Ранее в четверг на станции Бирюлево движение поездов было приостановлено из-за схода нескольких вагонов грузового поезда.&quot;Движение поездов на Павелецком направлении МЖД восстановлено по двум путям&quot;, - говорится в сообщении РЖД.Представитель РЖД уточнил РИА Новости, что из-за схода было остановлено движение по трем путям на станции Бирюлево. Сейчас восстановлено движение электропоездов и "Аэроэкспрессов" по двум путям, то есть в обе стороны. Работы по восстановлению движения по третьему пути еще продолжаются.
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ржд, москва, происшествия, аэроэкспресс
РЖД, Москва, Происшествия, Аэроэкспресс
На Павелецком направлении восстановили движение поездов по двум путям

РЖД: в Москве на Павелецком направлении восстановили движение поездов по двум путям

© фото очевидцаНа месте схода грузовых вагонов в Бирюлево
На месте схода грузовых вагонов в Бирюлево
© фото очевидца
На месте схода грузовых вагонов в Бирюлево
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Движение поездов на Павелецком направлении в Москве, нарушенное ранее из-за схода грузовых вагонов, восстановлено по двум путям, сообщили РЖД в своем телеграм-канале.
Ранее в четверг на станции Бирюлево движение поездов было приостановлено из-за схода нескольких вагонов грузового поезда.
«

"Движение поездов на Павелецком направлении МЖД восстановлено по двум путям", - говорится в сообщении РЖД.

Представитель РЖД уточнил РИА Новости, что из-за схода было остановлено движение по трем путям на станции Бирюлево. Сейчас восстановлено движение электропоездов и "Аэроэкспрессов" по двум путям, то есть в обе стороны. Работы по восстановлению движения по третьему пути еще продолжаются.
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