https://ria.ru/20230629/poezda-1881175324.html

На Павелецком направлении восстановили движение поездов по двум путям

На Павелецком направлении восстановили движение поездов по двум путям - РИА Новости, 29.06.2023

На Павелецком направлении восстановили движение поездов по двум путям

Движение поездов на Павелецком направлении в Москве, нарушенное ранее из-за схода грузовых вагонов, восстановлено по двум путям, сообщили РЖД в своем... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:55

2023-06-29T14:55

2023-06-29T15:30

ржд

москва

происшествия

аэроэкспресс

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Движение поездов на Павелецком направлении в Москве, нарушенное ранее из-за схода грузовых вагонов, восстановлено по двум путям, сообщили РЖД в своем телеграм-канале.Ранее в четверг на станции Бирюлево движение поездов было приостановлено из-за схода нескольких вагонов грузового поезда."Движение поездов на Павелецком направлении МЖД восстановлено по двум путям", - говорится в сообщении РЖД.Представитель РЖД уточнил РИА Новости, что из-за схода было остановлено движение по трем путям на станции Бирюлево. Сейчас восстановлено движение электропоездов и "Аэроэкспрессов" по двум путям, то есть в обе стороны. Работы по восстановлению движения по третьему пути еще продолжаются.

https://ria.ru/20230616/vagony-1878533807.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ржд, москва, происшествия, аэроэкспресс