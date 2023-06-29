https://ria.ru/20230629/podpole-1881008058.html

В РВИО оценили влияние опыта подполья в Великой Отечественной войне на СВО

В РВИО оценили влияние опыта подполья в Великой Отечественной войне на СВО - РИА Новости, 29.06.2023

В РВИО оценили влияние опыта подполья в Великой Отечественной войне на СВО

Опыт партизанского движения, полученный в годы Великой Отечественной войны, актуален и во время специальной военной операции для координации России с подпольем... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T00:12

2023-06-29T00:12

2023-06-29T02:26

киев

россия

донбасс

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Опыт партизанского движения, полученный в годы Великой Отечественной войны, актуален и во время специальной военной операции для координации России с подпольем на подконтрольных Киеву территориях, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.День партизан и подпольщиков отмечается в России 29 июня. В годы Великой Отечественной советские партизаны уничтожили более миллиона нацистов и их пособников, 4 тысячи танков, 12 тысяч мостов и многие другие объекты инфраструктуры гитлеровцев."Сегодня на временно оккупированных киевским режимом территориях, в том числе и наших новых регионах – Донбассе, Запорожье, Херсонщине — также существует подпольное движение. Опыт организации партизанской деятельности в годы Великой Отечественной необходим и востребован", - сказал Мягков.Историк отметил, что такие операции как "Рельсовая война" и "Концерт" (1943), в ходе которых советские партизаны выводили из строя железнодорожные коммуникации с целью срыва воинских перевозок нацистов, актуальны для изучения в российской армии в том числе и специалистами главного военно-научного комитета Генштаба и главного военно-политического управления.Научный директор РВИО напомнил, что помимо диверсий на железнодорожных путях советские партизаны уничтожали противника в тылу и передавали советскому руководству ценную разведывательную информацию, что также в итоге способствовало победе над фашистской Германией.Сегодня партизанам сложнееВ то же время Мягков отметил, что сегодняшнему подполью в ряде аспектов действовать гораздо сложнее, чем их советским "предкам", так как в годы Великой Отечественной войны у немцев не было таких высокотехнологичных возможностей слежки, прослушки и перехватов разговоров, какие есть сегодня у украинских спецслужб и их западных союзников.Однако, по мнению историка, партизаны и подпольщики могут и проводят успешные операции на подконтрольных противнику территориях."Против наших предков-партизан тоже действовали полицейские команды, эсэсовские отряды, каратели, но наши герои научились им противодействовать. Когда в годы Великой Отечественной войны партизанское движение только возникало, часто не было вообще никакой связи. Рации, оружие приходилось собирать из того, что было оставлено на поле боя, или захватывать у противника", - отметил собеседник агентства.О новых подвигах расскажутГоворя о подвигах новых российских партизан, Мягков подчеркнул, что до завершения СВО о них рассказывать категорически нельзя, поскольку любой намек на сотрудничество с Москвой на подконтрольных Киеву территориях подверг бы их смертельной опасности. Тем не менее собеседник агентства не сомневается, что со временем об их работе расскажут в учебниках и снимут кинофильмы."Уверен, что в каждом более-менее крупном городе восточной и центральной Украины, оккупированном киевским режимом, действуют наши народные мстители. Да, пока их работа незаметна, но ведь об этом сейчас нельзя даже говорить – так мы будем подвергать их смертельной опасности. После победы обязательно всё постепенно расскажут", - подчеркнули в РВИО.Мягков отметил, что о наличии пророссийского подполья, с которым велась и ведется скоординированная работа, говорит быстрый переход значительных частей Херсонской и Запорожской областей под контроль России в первые дни спецоперации."В самом начале СВО нам удалось очень быстро освободить значительные части Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Там моментально начали создаваться местные органы военной и гражданской администрации – без нашей слаженной работы с пророссийским движением это было бы просто невозможно", - сказал он.

https://ria.ru/20230614/rdk-1877934885.html

https://ria.ru/20230524/podpole-1873761482.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230510/zakharova-1870698979.html

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киев, россия, донбасс, российское военно-историческое общество (рвио)