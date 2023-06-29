https://ria.ru/20230629/podderzhka-1881184350.html

Руденя: Тверская область активно поддерживает участников СВО и их семьи

Руденя: Тверская область активно поддерживает участников СВО и их семьи - РИА Новости, 29.06.2023

Руденя: Тверская область активно поддерживает участников СВО и их семьи

Тверская область активно поддерживает участников СВО и их семьи, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая с отчетом по итогам работы... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:15

2023-06-29T15:15

2023-06-29T15:15

тверская область

тверская область

игорь руденя

сво

спецоперация

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ТВЕРЬ, 29 июн - РИА Новости. Тверская область активно поддерживает участников СВО и их семьи, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая с отчетом по итогам работы правительства региона.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, оказание помощи участникам специальной операции и членам их семей - одна из тем отчета губернатора перед Законодательным собранием Тверской области по итогам работы в прошлом году.Предприятия региона принимают активное участие в обеспечении Вооружённых Сил продукцией, необходимой для достижения целей специальной военной операции. В поддержке военнослужащих участвуют военно-патриотические молодёжные организации, волонтёрские и общественные объединения. С начала СВО из Тверской области было направлено более 500 тонн гуманитарных грузов для военнослужащих."Жители региона активно включились в поддержку наших военнослужащих. Хочу поблагодарить за активную работу волонтёров, школьников, молодёжь и особенно наших ветеранов", - сказал Руденя.Для семей военнослужащих в Верхневолжье действуют меры поддержки. Это право бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий, первоочередное право на зачисление детей в детский сад, группы продлённого дня, организации дополнительного образования, получение путёвок в лагеря, а также внеочередное обслуживание в государственных медицинских организациях, бесплатное предоставление социальных услуг на дому, полное освобождение от родительской платы за детский сад на период прохождения службы мобилизованными. С 2023 года предоставляется адресная социальная помощь на догазификацию домовладений. Гражданам, мобилизованным с территории региона, были предоставлены специальные выплаты, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230530/gazifikatsiya-1875153651.html

https://ria.ru/20230623/fond-1880081731.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, сво, спецоперация