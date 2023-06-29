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Руденя: Тверская область активно поддерживает участников СВО и их семьи - РИА Новости, 29.06.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
15:15 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/podderzhka-1881184350.html
Руденя: Тверская область активно поддерживает участников СВО и их семьи
Руденя: Тверская область активно поддерживает участников СВО и их семьи - РИА Новости, 29.06.2023
Руденя: Тверская область активно поддерживает участников СВО и их семьи
Тверская область активно поддерживает участников СВО и их семьи, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая с отчетом по итогам работы... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:15
2023-06-29T15:15
тверская область
тверская область
игорь руденя
сво
спецоперация
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ТВЕРЬ, 29 июн - РИА Новости. Тверская область активно поддерживает участников СВО и их семьи, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая с отчетом по итогам работы правительства региона.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, оказание помощи участникам специальной операции и членам их семей - одна из тем отчета губернатора перед Законодательным собранием Тверской области по итогам работы в прошлом году.Предприятия региона принимают активное участие в обеспечении Вооружённых Сил продукцией, необходимой для достижения целей специальной военной операции. В поддержке военнослужащих участвуют военно-патриотические молодёжные организации, волонтёрские и общественные объединения. С начала СВО из Тверской области было направлено более 500 тонн гуманитарных грузов для военнослужащих."Жители региона активно включились в поддержку наших военнослужащих. Хочу поблагодарить за активную работу волонтёров, школьников, молодёжь и особенно наших ветеранов", - сказал Руденя.Для семей военнослужащих в Верхневолжье действуют меры поддержки. Это право бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий, первоочередное право на зачисление детей в детский сад, группы продлённого дня, организации дополнительного образования, получение путёвок в лагеря, а также внеочередное обслуживание в государственных медицинских организациях, бесплатное предоставление социальных услуг на дому, полное освобождение от родительской платы за детский сад на период прохождения службы мобилизованными. С 2023 года предоставляется адресная социальная помощь на догазификацию домовладений. Гражданам, мобилизованным с территории региона, были предоставлены специальные выплаты, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230530/gazifikatsiya-1875153651.html
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тверская область, игорь руденя, сво, спецоперация
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя, СВО, Спецоперация

Руденя: Тверская область активно поддерживает участников СВО и их семьи

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя выступает с отчетом по итогам работы правительства региона
Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступает с отчетом по итогам работы правительства региона - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступает с отчетом по итогам работы правительства региона
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 29 июн - РИА Новости. Тверская область активно поддерживает участников СВО и их семьи, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая с отчетом по итогам работы правительства региона.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, оказание помощи участникам специальной операции и членам их семей - одна из тем отчета губернатора перед Законодательным собранием Тверской области по итогам работы в прошлом году.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Руденя: участники СВО и их семьи получат до 150 тысяч рублей на газификацию
30 мая, 18:04
Предприятия региона принимают активное участие в обеспечении Вооружённых Сил продукцией, необходимой для достижения целей специальной военной операции. В поддержке военнослужащих участвуют военно-патриотические молодёжные организации, волонтёрские и общественные объединения. С начала СВО из Тверской области было направлено более 500 тонн гуманитарных грузов для военнослужащих.
"Жители региона активно включились в поддержку наших военнослужащих. Хочу поблагодарить за активную работу волонтёров, школьников, молодёжь и особенно наших ветеранов", - сказал Руденя.
Для семей военнослужащих в Верхневолжье действуют меры поддержки. Это право бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий, первоочередное право на зачисление детей в детский сад, группы продлённого дня, организации дополнительного образования, получение путёвок в лагеря, а также внеочередное обслуживание в государственных медицинских организациях, бесплатное предоставление социальных услуг на дому, полное освобождение от родительской платы за детский сад на период прохождения службы мобилизованными. С 2023 года предоставляется адресная социальная помощь на догазификацию домовладений. Гражданам, мобилизованным с территории региона, были предоставлены специальные выплаты, пояснили в пресс-службе.
Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Тверской области Игорь Руденя познакомились с работой областного филиала Фонда поддержки участников специальной военной операции Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Щеголев и Руденя познакомились с работой фонда поддержки участников СВО
23 июня, 19:08
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяСВОСпецоперация
 
 
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