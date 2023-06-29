https://ria.ru/20230629/podderzhka-1881057518.html

РЭЦ поддержит участие экспортеров России в 27 зарубежных мероприятиях

РЭЦ поддержит участие экспортеров России в 27 зарубежных мероприятиях - РИА Новости, 29.06.2023

РЭЦ поддержит участие экспортеров России в 27 зарубежных мероприятиях

Российские экспортеры до конца года смогут принять участие в 27 международных мероприятиях при поддержке Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ),... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:42

2023-06-29T10:42

2023-06-29T10:42

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

евразийский экономический союз

россия

экономика

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские экспортеры до конца года смогут принять участие в 27 международных мероприятиях при поддержке Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."Отечественные компании во втором полугодии 2023 года смогут посетить 18 выставок и 9 бизнес-миссий в страны ЕАЭС, Азии, Ближнего Востока и Африки, подпадающие под господдержку", - говорится в сообщении.Вся необходимая информация собрана на странице сервиса "Мероприятия" на платформе "Мой экспорт". Найти подходящее событие можно с помощью фильтров: по названию мероприятия, дате, стране, отрасли и рынку сбыта."Участие в выставках и бизнес-миссиях – один из наиболее эффективных способов продвижения экспорта товаров и услуг. Он позволяет экспортерам получить возможность встретиться с потенциальными партнерами, заручиться поддержкой экспертов и сделать свои первые шаги на международном рынке. В этом году уже состоялись 28 событий, в них приняли участие 611 компаний", – отметила управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяна Ан.Она добавила, что экспортерам, которые только начинают свой путь, участие в подобных мероприятиях позволяет научиться презентовать свои товары и услуги на международном уровне, а также наладить контакты с партнерами из других стран. Бизнес-миссии и выставки также открывают экспортерам новые возможности для создания и развития сети профессиональных контактов, позволяют узнать о новейших тенденциях и достижениях в своей отрасли на мировом рынке.На главной странице сервиса "Мероприятия" на портале "Мой экспорт" выставки и бизнес-миссии отображаются в хронологическом порядке. На карточке каждого события есть вся информация, необходимая экспортеру: каким отраслям посвящено, даты проведения и регистрации, какие затраты и в каком объеме подлежат софинансированию.На поддержку могут рассчитывать экспортеры, зарегистрированные в РФ, без задолженности по налогам и сборам. Приветствуется наличие сайта на языке целевого рынка.Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Портал "Мой экспорт" является одним из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

https://ria.ru/20230628/svyazi-1880937939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), евразийский экономический союз, россия, экономика