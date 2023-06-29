https://ria.ru/20230629/plennyy-1881047350.html

Украинский военный рассказал, как сдался в плен

Украинский военный рассказал, как сдался в плен - РИА Новости, 29.06.2023

Украинский военный рассказал, как сдался в плен

Украинский военный Денис Сосницкий рассказал, что перед тем, как сдаться в плен, оказался вместе со своей группой в тупике и понял, что только сдавшись... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:06

2023-06-29T10:06

2023-06-29T10:06

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Украинский военный Денис Сосницкий рассказал, что перед тем, как сдаться в плен, оказался вместе со своей группой в тупике и понял, что только сдавшись российским военнослужащим может сохранить себе жизнь. "Нам команда была уходить, когда у нас первый двухсотый (погибший) уже был, но мы увидели, что мы уже окружены, забились в угол, можно сказать, в тупик, потом дрон скинул ВОГ (выстрел осколочный гранатомётный), один, второй, потом граната прям к нам прилетела, одного очень сильно 300-м сделала (ранила), и после этого мы решили, что нет смысла бороться, потому что либо все 200-е, либо сдаются", - сказал Сосницкий в распространённом Минобороны РФ видеоролике. По его словам, первый раз он пошёл со своей группой в атаку, чтобы помочь одной из украинских рот, однако был встречен огнём российского танка, в результате которого семеро из девяти его сослуживцев получили контузии. На следующий день Сосницкого и ещё одного военного распределили в другие группы. Второй поход в атаку закончился контузией уже и для Сосницкого. Он пролежал с ней три дня в госпитале, причём на третий день отметил свой день рождения, а на четвёртый вновь пошёл в атаку, где и был пленён. На каком именно участке фронта это произошло, не уточняется. Пленный также рассказал, что получил повестку на блокпосте, когда ехал в Луцк. В военкомат решил прийти, так как побоялся уголовной ответственности. В военкомате будущий пленный заключил контракт, потому что "по-другому никак не было", его отправили на подготовку в испанский Толедо. Там, как признался пленный, украинских военных учили "медицине, наступлению, обороне, отступлению, с пулемётов стрелять, с автоматов, с гранатомётов". "Лучше бы тюрьма была, лучше бы не пошёл в армию. Вот сейчас, когда я уже здесь. Теперь я начал понимать, что наше правительство натравило нас на своих же, а вы пришли помочь", - заключил Сосницкий. Ещё один пленный ефрейтор Андрей Тарасюк рассказал о том, как его рота была плохо вооружена: военным выдали только автоматы Калашникова, а также большие и маленькие сапёрные лопаты. Он отметил, что не ожидал, что российские военнослужащие в плену примут его именно так – "и конфетами угощали, и всем, всё у них было. Кормят-поят, спать вовремя ложат, через день баня. Всё хорошо".

https://ria.ru/20230627/vsu-1880640065.html

https://ria.ru/20230622/podgotovka-1879732837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр