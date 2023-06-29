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При перестрелке у консульства США в Саудовской Аравии погиб охранник
При перестрелке у консульства США в Саудовской Аравии погиб охранник - РИА Новости, 29.06.2023
При перестрелке у консульства США в Саудовской Аравии погиб охранник
Уроженец Непала, охранявший консульство США в саудовской Джидде погиб в результате перестрелки между местными силовиками и неизвестным человеком рядом со... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T00:37
2023-06-29T00:37
2023-06-29T01:53
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ДОХА, 29 июн - РИА Новости. Уроженец Непала, охранявший консульство США в саудовской Джидде погиб в результате перестрелки между местными силовиками и неизвестным человеком рядом со зданием миссии, сообщил официальный представитель провинции Мекка."В среду в 18:45 (совпадает с мск) у здания американского консульства в провинции Джидда остановился автомобиль, из которого вышел мужчина с огнестрельным оружием в руке. Силам безопасности пришлось открыть огонь, в ходе перестрелки он был убит. Охранник консульства США из Непала получил ранения во время перестрелки и позднее скончался", - приводит его слова агентство SPA.В госдепе США подтвердили факт перестрелки, отметив, что персонал дипмиссии не пострадал. Нападавший был ликвидирован силами безопасности.
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непал, сша, джидда, в мире
Непал, США, Джидда, В мире
При перестрелке у консульства США в Саудовской Аравии погиб охранник
При перестрелке у консульства США в саудовской Джидде погиб охранник из Непала
ДОХА, 29 июн - РИА Новости. Уроженец Непала, охранявший консульство США в саудовской Джидде погиб в результате перестрелки между местными силовиками и неизвестным человеком рядом со зданием миссии, сообщил официальный представитель провинции Мекка.
"В среду в 18:45 (совпадает с мск) у здания американского консульства в провинции Джидда остановился автомобиль, из которого вышел мужчина с огнестрельным оружием в руке. Силам безопасности пришлось открыть огонь, в ходе перестрелки он был убит. Охранник консульства США из Непала получил ранения во время перестрелки и позднее скончался", - приводит его слова агентство SPA.
В США при перестрелке на уличной вечеринке погибли два человека
В госдепе США подтвердили факт перестрелки, отметив, что персонал дипмиссии не пострадал. Нападавший был ликвидирован силами безопасности.