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При перестрелке у консульства США в Саудовской Аравии погиб охранник - РИА Новости, 29.06.2023
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00:37 29.06.2023 (обновлено: 01:53 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/perestrelka-1881009714.html
При перестрелке у консульства США в Саудовской Аравии погиб охранник
При перестрелке у консульства США в Саудовской Аравии погиб охранник - РИА Новости, 29.06.2023
При перестрелке у консульства США в Саудовской Аравии погиб охранник
Уроженец Непала, охранявший консульство США в саудовской Джидде погиб в результате перестрелки между местными силовиками и неизвестным человеком рядом со... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T00:37
2023-06-29T01:53
непал
сша
джидда
в мире
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ДОХА, 29 июн - РИА Новости. Уроженец Непала, охранявший консульство США в саудовской Джидде погиб в результате перестрелки между местными силовиками и неизвестным человеком рядом со зданием миссии, сообщил официальный представитель провинции Мекка."В среду в 18:45 (совпадает с мск) у здания американского консульства в провинции Джидда остановился автомобиль, из которого вышел мужчина с огнестрельным оружием в руке. Силам безопасности пришлось открыть огонь, в ходе перестрелки он был убит. Охранник консульства США из Непала получил ранения во время перестрелки и позднее скончался", - приводит его слова агентство SPA.В госдепе США подтвердили факт перестрелки, отметив, что персонал дипмиссии не пострадал. Нападавший был ликвидирован силами безопасности.
https://ria.ru/20230625/strelba-1880273796.html
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непал, сша, джидда, в мире
Непал, США, Джидда, В мире
При перестрелке у консульства США в Саудовской Аравии погиб охранник

При перестрелке у консульства США в саудовской Джидде погиб охранник из Непала

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyКарета скорой помощи в Саудовской Аравии
Карета скорой помощи в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Карета скорой помощи в Саудовской Аравии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 29 июн - РИА Новости. Уроженец Непала, охранявший консульство США в саудовской Джидде погиб в результате перестрелки между местными силовиками и неизвестным человеком рядом со зданием миссии, сообщил официальный представитель провинции Мекка.
"В среду в 18:45 (совпадает с мск) у здания американского консульства в провинции Джидда остановился автомобиль, из которого вышел мужчина с огнестрельным оружием в руке. Силам безопасности пришлось открыть огонь, в ходе перестрелки он был убит. Охранник консульства США из Непала получил ранения во время перестрелки и позднее скончался", - приводит его слова агентство SPA.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
В США при перестрелке на уличной вечеринке погибли два человека
25 июня, 04:40
В госдепе США подтвердили факт перестрелки, отметив, что персонал дипмиссии не пострадал. Нападавший был ликвидирован силами безопасности.
 
НепалСШАДжиддаВ мире
 
 
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