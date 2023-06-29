https://ria.ru/20230629/perestrelka-1881009714.html

При перестрелке у консульства США в Саудовской Аравии погиб охранник

При перестрелке у консульства США в Саудовской Аравии погиб охранник - РИА Новости, 29.06.2023

При перестрелке у консульства США в Саудовской Аравии погиб охранник

Уроженец Непала, охранявший консульство США в саудовской Джидде погиб в результате перестрелки между местными силовиками и неизвестным человеком рядом со... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T00:37

2023-06-29T00:37

2023-06-29T01:53

непал

сша

джидда

в мире

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ДОХА, 29 июн - РИА Новости. Уроженец Непала, охранявший консульство США в саудовской Джидде погиб в результате перестрелки между местными силовиками и неизвестным человеком рядом со зданием миссии, сообщил официальный представитель провинции Мекка."В среду в 18:45 (совпадает с мск) у здания американского консульства в провинции Джидда остановился автомобиль, из которого вышел мужчина с огнестрельным оружием в руке. Силам безопасности пришлось открыть огонь, в ходе перестрелки он был убит. Охранник консульства США из Непала получил ранения во время перестрелки и позднее скончался", - приводит его слова агентство SPA.В госдепе США подтвердили факт перестрелки, отметив, что персонал дипмиссии не пострадал. Нападавший был ликвидирован силами безопасности.

https://ria.ru/20230625/strelba-1880273796.html

непал

сша

джидда

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непал, сша, джидда, в мире