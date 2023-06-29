Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области село Московское переименовали в Киевское - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/pereimenovanie-1881169243.html
В Сумской области село Московское переименовали в Киевское
В Сумской области село Московское переименовали в Киевское - РИА Новости, 29.06.2023
В Сумской области село Московское переименовали в Киевское
Верховная рада Украины переименовала село Московское в Сумской области в Киевское, сообщил в четверг депутат Ярослав Железняк в своем telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:37
2023-06-29T14:37
в мире
украина
сумская область
винницкая область
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147440/91/1474409170_213:798:2344:1996_1920x0_80_0_0_a6995039f48b5f727f71de30e6a0a328.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Верховная рада Украины переименовала село Московское в Сумской области в Киевское, сообщил в четверг депутат Ярослав Железняк в своем telegram-канале. "Про изменения названий населенных пунктов: № 6109 - переименование поселка Ленинка Гайсинского района Винницкой области (247 голосов за), № 9019 - переименование поселка Первомайское Гайсинского района Винницкой области (247 голосов за), № 9053 - переименование села Московское Шосткинского района Сумской области (248 голосов за )", - написал он.В соответствии с принятыми законопроектами поселок Ленинка переименовали в Приватное, поселок Первомайское - в Гадаи, а село Московское переименовали в Киевское. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230627/zaporozhe-1880795632.html
https://ria.ru/20230621/pereimenovanie-1879674903.html
украина
сумская область
винницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147440/91/1474409170_269:809:1851:1996_1920x0_80_0_0_ec51395c3134199c498db006a1ebc9b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сумская область, винницкая область, верховная рада украины
В мире, Украина, Сумская область, Винницкая область, Верховная Рада Украины
В Сумской области село Московское переименовали в Киевское

Украинский депутат: Рада переименовала село Московское в Сумской области в Киевское

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНациональный флаг Украины
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Национальный флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Верховная рада Украины переименовала село Московское в Сумской области в Киевское, сообщил в четверг депутат Ярослав Железняк в своем telegram-канале.
«
"Про изменения названий населенных пунктов: № 6109 - переименование поселка Ленинка Гайсинского района Винницкой области (247 голосов за), № 9019 - переименование поселка Первомайское Гайсинского района Винницкой области (247 голосов за), № 9053 - переименование села Московское Шосткинского района Сумской области (248 голосов за )", - написал он.
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
В Раде назвали предложение о переименовании Запорожья маразмом
27 июня, 21:48
В соответствии с принятыми законопроектами поселок Ленинка переименовали в Приватное, поселок Первомайское - в Гадаи, а село Московское переименовали в Киевское.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
В Днепропетровске переименовали еще 35 улиц
21 июня, 20:34
 
В миреУкраинаСумская областьВинницкая областьВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала