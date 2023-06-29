https://ria.ru/20230629/pereimenovanie-1881169243.html

В Сумской области село Московское переименовали в Киевское

В Сумской области село Московское переименовали в Киевское - РИА Новости, 29.06.2023

В Сумской области село Московское переименовали в Киевское

Верховная рада Украины переименовала село Московское в Сумской области в Киевское, сообщил в четверг депутат Ярослав Железняк в своем telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:37

2023-06-29T14:37

2023-06-29T14:37

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украина

сумская область

винницкая область

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Верховная рада Украины переименовала село Московское в Сумской области в Киевское, сообщил в четверг депутат Ярослав Железняк в своем telegram-канале. "Про изменения названий населенных пунктов: № 6109 - переименование поселка Ленинка Гайсинского района Винницкой области (247 голосов за), № 9019 - переименование поселка Первомайское Гайсинского района Винницкой области (247 голосов за), № 9053 - переименование села Московское Шосткинского района Сумской области (248 голосов за )", - написал он.В соответствии с принятыми законопроектами поселок Ленинка переименовали в Приватное, поселок Первомайское - в Гадаи, а село Московское переименовали в Киевское. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230627/zaporozhe-1880795632.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сумская область, винницкая область, верховная рада украины