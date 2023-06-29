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Президент Литвы назвал дату начала переговоров о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 29.06.2023
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14:27 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/peregovory-1881167122.html
Президент Литвы назвал дату начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
Президент Литвы назвал дату начала переговоров о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 29.06.2023
Президент Литвы назвал дату начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что Украина успешно проводит антикоррупционные реформы и заслуживает того, чтобы в декабре начались переговоры о... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:27
2023-06-29T14:27
украина
литва
молдавия
гитанас науседа
владимир зеленский
майя санду
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что Украина успешно проводит антикоррупционные реформы и заслуживает того, чтобы в декабре начались переговоры о вступлении Киева в ЕС. "Украина очень успешно проводит реформы, президент Зеленский много говорил об успехе в системе законов, антикоррупционных мер. Я думаю, они заслуживают положительных выводов Еврокомиссии в октябре, потом наше политическое решение будет принято вовремя, и декабрь кажется самой подходящей датой для объявления о начале переговоров в ЕС", - сказал Науседа журналистам перед началом саммита ЕС. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230626/evrointegratsiya-1880486213.html
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украина, литва, молдавия, гитанас науседа, владимир зеленский, майя санду, еврокомиссия, евросоюз
Украина, Литва, Молдавия, Гитанас Науседа, Владимир Зеленский, Майя Санду, Еврокомиссия, Евросоюз
Президент Литвы назвал дату начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Президент Литвы Науседа: переговоры о вступлении Украины в ЕС нужно начать в декабре

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что Украина успешно проводит антикоррупционные реформы и заслуживает того, чтобы в декабре начались переговоры о вступлении Киева в ЕС.
"Украина очень успешно проводит реформы, президент Зеленский много говорил об успехе в системе законов, антикоррупционных мер. Я думаю, они заслуживают положительных выводов Еврокомиссии в октябре, потом наше политическое решение будет принято вовремя, и декабрь кажется самой подходящей датой для объявления о начале переговоров в ЕС", - сказал Науседа журналистам перед началом саммита ЕС.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Глава МИД Венгрии назвал условие для евроинтеграции Украины
26 июня, 15:19
 
УкраинаЛитваМолдавияГитанас НауседаВладимир ЗеленскийМайя СандуЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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