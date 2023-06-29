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Пентагон: США не собираются снимать санкции с военного руководства Китая - РИА Новости, 29.06.2023
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22:19 29.06.2023 (обновлено: 23:30 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/pentagon-1881324068.html
Пентагон: США не собираются снимать санкции с военного руководства Китая
Пентагон: США не собираются снимать санкции с военного руководства Китая - РИА Новости, 29.06.2023
Пентагон: США не собираются снимать санкции с военного руководства Китая
Представитель Пентагона Патрик Райдер отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать возможность снятия санкций с военного руководства КНР, которое Пекин РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T22:19
2023-06-29T23:30
сша
китай
министерство обороны сша
пекин
в мире
патрик райдер
ллойд остин
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Представитель Пентагона Патрик Райдер отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать возможность снятия санкций с военного руководства КНР, которое Пекин выдвигает в качестве требования для возобновления контактов на уровне министров обороны. По словам Райдера, на сегодняшний день Вашингтон не видит необходимости в таких шагах."Что касается снятия санкций в целях устранения препятствий для проведения контактов, то, как уже говорил министр обороны Ллойд Остин, он может проводить контакты со своим китайским коллегой прямо сейчас. Нет необходимости снимать санкции для того, чтобы он проводил такие контакты. С нашей точки зрения, препятствий тому, чтобы поддерживать открытыми каналы коммуникаций, нет", - подчеркнул высокопоставленный американский военный.
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сша
китай
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сша, китай, министерство обороны сша, пекин, в мире, патрик райдер, ллойд остин, вашингтон (штат)
США, Китай, Министерство обороны США, Пекин, В мире, Патрик Райдер, Ллойд Остин, Вашингтон (штат)
Пентагон: США не собираются снимать санкции с военного руководства Китая

Патрик Райдер: США не видят необходимости снимать санкции с военного руководства Китая

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Представитель Пентагона Патрик Райдер отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать возможность снятия санкций с военного руководства КНР, которое Пекин выдвигает в качестве требования для возобновления контактов на уровне министров обороны. По словам Райдера, на сегодняшний день Вашингтон не видит необходимости в таких шагах.
«
"Что касается снятия санкций в целях устранения препятствий для проведения контактов, то, как уже говорил министр обороны Ллойд Остин, он может проводить контакты со своим китайским коллегой прямо сейчас. Нет необходимости снимать санкции для того, чтобы он проводил такие контакты. С нашей точки зрения, препятствий тому, чтобы поддерживать открытыми каналы коммуникаций, нет", - подчеркнул высокопоставленный американский военный.
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СШАКитайМинистерство обороны СШАПекинВ миреПатрик РайдерЛлойд ОстинВашингтон (штат)
 
 
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