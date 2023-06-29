https://ria.ru/20230629/pentagon-1881322615.html

В Пентагоне заявили, что ничего не знают о передаче Украине ракет ATACMS

В Пентагоне заявили, что ничего не знают о передаче Украине ракет ATACMS - РИА Новости, 29.06.2023

В Пентагоне заявили, что ничего не знают о передаче Украине ракет ATACMS

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему ничего неизвестно о якобы готовящемся решении передать Украине американские... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T22:02

2023-06-29T22:02

2023-06-29T22:21

в мире

украина

министерство обороны сша

патрик райдер

космос - риа наука

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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему ничего неизвестно о якобы готовящемся решении передать Украине американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.Ранее газета Wall Street Journal утверждала, что американские власти близки к тому, чтобы санкционировать поставки ракет дальностью порядка 300 километров, и вопрос ожидает решения на высоком уровне."Я видел эти сообщения, но скажу, что мне нечего анонсировать по поводу ATACMS. Мне неизвестно о каких-либо готовящихся решениях относительно ATACMS", - сказал он на брифинге для СМИ.

https://ria.ru/20230629/rakety-1881310899.html

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в мире, украина, министерство обороны сша, патрик райдер, космос - риа наука