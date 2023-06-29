https://ria.ru/20230629/pentagon-1881322615.html
В Пентагоне заявили, что ничего не знают о передаче Украине ракет ATACMS
В Пентагоне заявили, что ничего не знают о передаче Украине ракет ATACMS - РИА Новости, 29.06.2023
В Пентагоне заявили, что ничего не знают о передаче Украине ракет ATACMS
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему ничего неизвестно о якобы готовящемся решении передать Украине американские... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T22:02
2023-06-29T22:02
2023-06-29T22:21
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патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему ничего неизвестно о якобы готовящемся решении передать Украине американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.Ранее газета Wall Street Journal утверждала, что американские власти близки к тому, чтобы санкционировать поставки ракет дальностью порядка 300 километров, и вопрос ожидает решения на высоком уровне."Я видел эти сообщения, но скажу, что мне нечего анонсировать по поводу ATACMS. Мне неизвестно о каких-либо готовящихся решениях относительно ATACMS", - сказал он на брифинге для СМИ.
https://ria.ru/20230629/rakety-1881310899.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, министерство обороны сша, патрик райдер, космос - риа наука
В мире, Украина, Министерство обороны США, Патрик Райдер, Космос - РИА Наука
В Пентагоне заявили, что ничего не знают о передаче Украине ракет ATACMS
Председатель Пентагона заявил, что ничего не знает о передаче Украине ракет ATACMS