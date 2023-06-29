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Садовничий назвал патриотическое воспитание частью образования в МГУ - РИА Новости, 29.06.2023
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11:54 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/patriotizm-1881080730.html
Садовничий назвал патриотическое воспитание частью образования в МГУ
Садовничий назвал патриотическое воспитание частью образования в МГУ - РИА Новости, 29.06.2023
Садовничий назвал патриотическое воспитание частью образования в МГУ
Процесс воспитания и формирования личности студента является в Московском государственном университете частью обучения, с патриотическим воспитанием связана... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:54
2023-06-29T11:54
общество
москва
виктор садовничий
образование - общество
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Процесс воспитания и формирования личности студента является в Московском государственном университете частью обучения, с патриотическим воспитанием связана деятельность всех студенческих организаций вуза, сообщил в интервью РИА Новости ректор МГУ Виктор Садовничий. "У нас воспитательный процесс, процесс формирования личности студента является частью процесса обучения, "зашит" в него на самом глубинном уровне... С патриотическим воспитанием так или иначе связана деятельность всех студенческих организаций Московского университета", - сказал Садовничий. Он отметил, что вуз поддерживает инициативы самих студентов, направленные на сохранение памяти о подвиге защитников Родины в годы Великой Отечественной войны, организует акции и проекты в области духовной и интеллектуальной культуры, также активно действует волонтерское движение университета, ярко проявившее себя во время пандемии. По его словам, в вузе работает поисковый отряд, который ежегодно поднимает останки студентов и преподавателей МГУ, которые погибли осенью 1941 года в смоленских лесах, на дальних подступах к Москве, несколько раз в год проводятся торжественные митинги. "Еще одним общеуниверситетским местом памяти стал монумент, который мы открыли в год 75-летия Великой Победы на территории нашей подмосковной базы Красновидово. Там в самый трудный момент битвы за Москву проходило заседание ставки Западного фронта и была утверждена стратегия обороны столицы. Московский университет всегда был и остается на передовой, мы неизменно вместе с нашей страной и народом", - заключил Садовничий.
https://ria.ru/20230418/mgu-1866122641.html
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общество, москва, виктор садовничий, образование - общество, мгу имени м. в. ломоносова
Общество, Москва, Виктор Садовничий, Образование - Общество, МГУ имени М. В. Ломоносова
Садовничий назвал патриотическое воспитание частью образования в МГУ

Садовничий: с патриотическим воспитанием связана работа всех студенческих организаций МГУ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТюльпаны около МГУ им. М. В. Ломоносова в Москве
Тюльпаны около МГУ им. М. В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Тюльпаны около МГУ им. М. В. Ломоносова в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Процесс воспитания и формирования личности студента является в Московском государственном университете частью обучения, с патриотическим воспитанием связана деятельность всех студенческих организаций вуза, сообщил в интервью РИА Новости ректор МГУ Виктор Садовничий.
"У нас воспитательный процесс, процесс формирования личности студента является частью процесса обучения, "зашит" в него на самом глубинном уровне... С патриотическим воспитанием так или иначе связана деятельность всех студенческих организаций Московского университета", - сказал Садовничий.
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Он отметил, что вуз поддерживает инициативы самих студентов, направленные на сохранение памяти о подвиге защитников Родины в годы Великой Отечественной войны, организует акции и проекты в области духовной и интеллектуальной культуры, также активно действует волонтерское движение университета, ярко проявившее себя во время пандемии.
По его словам, в вузе работает поисковый отряд, который ежегодно поднимает останки студентов и преподавателей МГУ, которые погибли осенью 1941 года в смоленских лесах, на дальних подступах к Москве, несколько раз в год проводятся торжественные митинги.
"Еще одним общеуниверситетским местом памяти стал монумент, который мы открыли в год 75-летия Великой Победы на территории нашей подмосковной базы Красновидово. Там в самый трудный момент битвы за Москву проходило заседание ставки Западного фронта и была утверждена стратегия обороны столицы. Московский университет всегда был и остается на передовой, мы неизменно вместе с нашей страной и народом", - заключил Садовничий.
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