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Источник подтвердил, что патриарх Кирилл встретится с кардиналом Дзуппи - РИА Новости, 29.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 29.06.2023 (обновлено: 19:00 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/patriarkh-1881050835.html
Источник подтвердил, что патриарх Кирилл встретится с кардиналом Дзуппи
Источник подтвердил, что патриарх Кирилл встретится с кардиналом Дзуппи - РИА Новости, 29.06.2023
Источник подтвердил, что патриарх Кирилл встретится с кардиналом Дзуппи
Источник в Русской православной церкви (РПЦ) подтвердил РИА Новости, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится с папским посланником по вопросам... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:17
2023-06-29T19:00
специальная военная операция на украине
русская православная церковь
украина
ватикан
маттео дзуппи
россия
безопасность
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Источник в Русской православной церкви (РПЦ) подтвердил РИА Новости, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится с папским посланником по вопросам урегулирования на Украине кардиналом Маттео Дзуппи в четверг в Москве."Встреча состоится", - сказал собеседник агентства.Ранее об этом сообщил апостольский нунций (посол Ватикана) в РФ архиепископ Джованни д'Аниелло. По его словам, также в ходе мессы по случаю праздника святых апостолов Петра и Павла Дзуппи передаст верующим слова близости от понтифика и молитвы о мире.
https://ria.ru/20230526/vatikan-1874244665.html
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русская православная церковь, украина, ватикан, маттео дзуппи, россия, безопасность, патриарх кирилл (владимир гундяев), ситуация в днр и лнр, религия
Специальная военная операция на Украине, Русская православная церковь, Украина, Ватикан, Маттео Дзуппи, Россия, Безопасность, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Ситуация в ДНР и ЛНР, Религия
Источник подтвердил, что патриарх Кирилл встретится с кардиналом Дзуппи

Источник подтвердил подготовку встречи патриарха Кирилла с кардиналом Дзуппи 29 июня

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Источник в Русской православной церкви (РПЦ) подтвердил РИА Новости, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится с папским посланником по вопросам урегулирования на Украине кардиналом Маттео Дзуппи в четверг в Москве.
"Встреча состоится", - сказал собеседник агентства.
Ранее об этом сообщил апостольский нунций (посол Ватикана) в РФ архиепископ Джованни д'Аниелло. По его словам, также в ходе мессы по случаю праздника святых апостолов Петра и Павла Дзуппи передаст верующим слова близости от понтифика и молитвы о мире.
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Специальная военная операция на УкраинеРусская православная церковьУкраинаВатиканМаттео ДзуппиРоссияБезопасностьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Ситуация в ДНР и ЛНРРелигия
 
 
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