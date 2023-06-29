https://ria.ru/20230629/patriarkh-1881050835.html

Источник подтвердил, что патриарх Кирилл встретится с кардиналом Дзуппи

Источник подтвердил, что патриарх Кирилл встретится с кардиналом Дзуппи - РИА Новости, 29.06.2023

Источник подтвердил, что патриарх Кирилл встретится с кардиналом Дзуппи

Источник в Русской православной церкви (РПЦ) подтвердил РИА Новости, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится с папским посланником по вопросам... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:17

2023-06-29T10:17

2023-06-29T19:00

специальная военная операция на украине

русская православная церковь

украина

ватикан

маттео дзуппи

россия

безопасность

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Источник в Русской православной церкви (РПЦ) подтвердил РИА Новости, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится с папским посланником по вопросам урегулирования на Украине кардиналом Маттео Дзуппи в четверг в Москве."Встреча состоится", - сказал собеседник агентства.Ранее об этом сообщил апостольский нунций (посол Ватикана) в РФ архиепископ Джованни д'Аниелло. По его словам, также в ходе мессы по случаю праздника святых апостолов Петра и Павла Дзуппи передаст верующим слова близости от понтифика и молитвы о мире.

https://ria.ru/20230526/vatikan-1874244665.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

русская православная церковь, украина, ватикан, маттео дзуппи, россия, безопасность, патриарх кирилл (владимир гундяев), ситуация в днр и лнр, религия