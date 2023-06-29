https://ria.ru/20230629/patriarkh-1881050835.html
Источник подтвердил, что патриарх Кирилл встретится с кардиналом Дзуппи
Источник подтвердил, что патриарх Кирилл встретится с кардиналом Дзуппи - РИА Новости, 29.06.2023
Источник подтвердил, что патриарх Кирилл встретится с кардиналом Дзуппи
Источник в Русской православной церкви (РПЦ) подтвердил РИА Новости, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится с папским посланником по вопросам... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:17
2023-06-29T10:17
2023-06-29T19:00
специальная военная операция на украине
русская православная церковь
украина
ватикан
маттео дзуппи
россия
безопасность
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Источник в Русской православной церкви (РПЦ) подтвердил РИА Новости, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится с папским посланником по вопросам урегулирования на Украине кардиналом Маттео Дзуппи в четверг в Москве."Встреча состоится", - сказал собеседник агентства.Ранее об этом сообщил апостольский нунций (посол Ватикана) в РФ архиепископ Джованни д'Аниелло. По его словам, также в ходе мессы по случаю праздника святых апостолов Петра и Павла Дзуппи передаст верующим слова близости от понтифика и молитвы о мире.
https://ria.ru/20230526/vatikan-1874244665.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Источник подтвердил, что патриарх Кирилл встретится с кардиналом Дзуппи
Источник подтвердил подготовку встречи патриарха Кирилла с кардиналом Дзуппи 29 июня