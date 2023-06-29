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Владельцы электрокаров смогут бесплатно парковаться в Подмосковье - РИА Новости, 29.06.2023
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Новости Подмосковья
 
17:59 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/parkovki-1881267063.html
Владельцы электрокаров смогут бесплатно парковаться в Подмосковье
Владельцы электрокаров смогут бесплатно парковаться в Подмосковье - РИА Новости, 29.06.2023
Владельцы электрокаров смогут бесплатно парковаться в Подмосковье
Владельцы электрокаров смогут бесплатно парковаться на платных парковках в Московской области. Такой закон накануне приняли депутаты Мособлдумы. Об этом сообщил РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T17:59
2023-06-29T17:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
кирилл жигарев
московская областная дума
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Владельцы электрокаров смогут бесплатно парковаться на платных парковках в Московской области. Такой закон накануне приняли депутаты Мособлдумы. Об этом сообщил телеканал "360".При этом наличие зарядных станций на таких стоянках необязательно.Как отметил зампред регионального парламента Кирилл Жигарев, у людей появится дополнительный стимул пересесть на электрокары."Это станет дополнительным стимулом для людей, которые стоят перед выбором между автомобилем с двигателем внутреннего сгорания или на электротяге, выбрать второй вариант", – отметил он.Электрокары также могут бесплатно ездить по платным трассам, в том числе по М1 "Беларусь", М3 "Украина", М4 "Дон", М11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом, М12 Москва – Нижний Новгород – Казань, и по ЦКАД.
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Александр Зиновьев
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московская область (подмосковье), кирилл жигарев, московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Кирилл Жигарев, Московская областная дума

Владельцы электрокаров смогут бесплатно парковаться в Подмосковье

© РИА Новости / Мария ДевахинаДорожный знак, обозначающий станцию зарядки электромобилей
Дорожный знак, обозначающий станцию зарядки электромобилей - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Владельцы электрокаров смогут бесплатно парковаться на платных парковках в Московской области. Такой закон накануне приняли депутаты Мособлдумы. Об этом сообщил телеканал "360".
При этом наличие зарядных станций на таких стоянках необязательно.
Как отметил зампред регионального парламента Кирилл Жигарев, у людей появится дополнительный стимул пересесть на электрокары.
"Это станет дополнительным стимулом для людей, которые стоят перед выбором между автомобилем с двигателем внутреннего сгорания или на электротяге, выбрать второй вариант", – отметил он.
Пятитысячные купюры - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
В Подмосковье расширили категорию получателей льгот по транспортному налогу
1 июня, 15:08
Электрокары также могут бесплатно ездить по платным трассам, в том числе по М1 "Беларусь", М3 "Украина", М4 "Дон", М11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом, М12 Москва – Нижний Новгород – Казань, и по ЦКАД.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Кирилл ЖигаревМосковская областная дума
 
 
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