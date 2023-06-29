https://ria.ru/20230629/parkovki-1881267063.html
Владельцы электрокаров смогут бесплатно парковаться в Подмосковье
Владельцы электрокаров смогут бесплатно парковаться в Подмосковье - РИА Новости, 29.06.2023
Владельцы электрокаров смогут бесплатно парковаться в Подмосковье
Владельцы электрокаров смогут бесплатно парковаться на платных парковках в Московской области. Такой закон накануне приняли депутаты Мособлдумы. Об этом сообщил РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T17:59
2023-06-29T17:59
2023-06-29T17:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
кирилл жигарев
московская областная дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881265129_0:263:2000:1388_1920x0_80_0_0_66882b90b823319ea4dea9b87dcea58a.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Владельцы электрокаров смогут бесплатно парковаться на платных парковках в Московской области. Такой закон накануне приняли депутаты Мособлдумы. Об этом сообщил телеканал "360".При этом наличие зарядных станций на таких стоянках необязательно.Как отметил зампред регионального парламента Кирилл Жигарев, у людей появится дополнительный стимул пересесть на электрокары."Это станет дополнительным стимулом для людей, которые стоят перед выбором между автомобилем с двигателем внутреннего сгорания или на электротяге, выбрать второй вариант", – отметил он.Электрокары также могут бесплатно ездить по платным трассам, в том числе по М1 "Беларусь", М3 "Украина", М4 "Дон", М11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом, М12 Москва – Нижний Новгород – Казань, и по ЦКАД.
https://ria.ru/20230601/lgoty-1875557151.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881265129_149:0:2000:1388_1920x0_80_0_0_68fa6cd10ec8dc1de5c2a5064c2c5135.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), кирилл жигарев, московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Кирилл Жигарев, Московская областная дума
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Владельцы электрокаров смогут бесплатно парковаться на платных парковках в Московской области. Такой закон накануне приняли депутаты Мособлдумы. Об этом сообщил телеканал "360"
.
При этом наличие зарядных станций на таких стоянках необязательно.
Как отметил зампред регионального парламента Кирилл Жигарев, у людей появится дополнительный стимул пересесть на электрокары.
"Это станет дополнительным стимулом для людей, которые стоят перед выбором между автомобилем с двигателем внутреннего сгорания или на электротяге, выбрать второй вариант", – отметил он.
В Подмосковье расширили категорию получателей льгот по транспортному налогу
Электрокары также могут бесплатно ездить по платным трассам, в том числе по М1 "Беларусь", М3 "Украина", М4 "Дон", М11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом, М12 Москва – Нижний Новгород – Казань, и по ЦКАД.