https://ria.ru/20230629/parkovki-1881267063.html

Владельцы электрокаров смогут бесплатно парковаться в Подмосковье

Владельцы электрокаров смогут бесплатно парковаться в Подмосковье - РИА Новости, 29.06.2023

Владельцы электрокаров смогут бесплатно парковаться в Подмосковье

Владельцы электрокаров смогут бесплатно парковаться на платных парковках в Московской области. Такой закон накануне приняли депутаты Мособлдумы. Об этом сообщил РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T17:59

2023-06-29T17:59

2023-06-29T17:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

кирилл жигарев

московская областная дума

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Владельцы электрокаров смогут бесплатно парковаться на платных парковках в Московской области. Такой закон накануне приняли депутаты Мособлдумы. Об этом сообщил телеканал "360".При этом наличие зарядных станций на таких стоянках необязательно.Как отметил зампред регионального парламента Кирилл Жигарев, у людей появится дополнительный стимул пересесть на электрокары."Это станет дополнительным стимулом для людей, которые стоят перед выбором между автомобилем с двигателем внутреннего сгорания или на электротяге, выбрать второй вариант", – отметил он.Электрокары также могут бесплатно ездить по платным трассам, в том числе по М1 "Беларусь", М3 "Украина", М4 "Дон", М11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом, М12 Москва – Нижний Новгород – Казань, и по ЦКАД.

https://ria.ru/20230601/lgoty-1875557151.html

московская область (подмосковье)

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Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Александр Зиновьев

московская область (подмосковье), кирилл жигарев, московская областная дума