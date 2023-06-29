https://ria.ru/20230629/padcheritsa-1881091016.html

В Махачкале женщина избивала девятилетнюю падчерицу в течение двух лет

В Махачкале женщина избивала девятилетнюю падчерицу в течение двух лет - РИА Новости, 29.06.2023

В Махачкале женщина избивала девятилетнюю падчерицу в течение двух лет

Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Махачкалы, которая на протяжении почти двух лет наносила побои падчерице, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:13

2023-06-29T12:13

2023-06-29T12:14

происшествия

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 29 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Махачкалы, которая на протяжении почти двух лет наносила побои падчерице, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану. "Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Махачкалы, подозреваемой в истязании и умышленном причинении легкого вреда здоровью малолетней дочери ее супруга, по п. "г" ч. 2 ст. 117 и ч. 1 ст. 115 УК РФ", – говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемая с лета 2021 по 22 апреля 2023 "систематически на почве личной неприязни" причиняла 9-летней падчерице физические и психические страдания – била ее руками и подручными предметами по различным частям телам. По результатам экспертизы у девочки обнаружены закрытая черепно-мозговая травма, множественные ушибы и ссадины головы.

https://ria.ru/20230619/tver-1879249916.html

махачкала

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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)