Рейтинг@Mail.ru
СМИ: начальник британского генштаба уйдет в отставку в 2024 году - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:24 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/otstavka-1881020566.html
СМИ: начальник британского генштаба уйдет в отставку в 2024 году
СМИ: начальник британского генштаба уйдет в отставку в 2024 году - РИА Новости, 29.06.2023
СМИ: начальник британского генштаба уйдет в отставку в 2024 году
Начальник британского генштаба генерал Патрик Сандерс, занявший пост в июне 2022 года, уйдет с поста уже в следующем году, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T04:24
2023-06-29T04:24
нато
великобритания
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103429/77/1034297762_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_e8ffea2294553681814201b39b252367.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Начальник британского генштаба генерал Патрик Сандерс, занявший пост в июне 2022 года, уйдет с поста уже в следующем году, сообщает телеканал Sky News. "Глава армии покинет свой пост в следующем году после необычно короткого срока," - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источник в оборонном ведомстве. Сообщается, что начальник генштаба Великобритании обычно занимает пост около трех лет. По данным телеканала, собеседования с его потенциальными преемниками пройдут в следующем месяце. Согласно экспертам, власти рассматривают возможность сокращения численности армии, чтобы потратить высвободившиеся средства на модернизацию вооруженных сил. Они отмечают, что те, кто выступает за необходимость сохранения боевого потенциала, в такой ситуации становятся "неудобными". Сандерс ранее заявлял о том, что Великобритании необходимо восстановить боевой потенциал, критиковал состояние оборудования армии. Ранее заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Рэдфорд говорил о том, что Великобритания может потерять влиятельную позицию в НАТО, если не откажется от сокращения численности своих вооруженных сил. По данным газеты Telegraph, в настоящий момент британская армия насчитывает 76 тысяч человек, что на 21 тысячу меньше, чем десять лет назад, а в 2021 году было объявлено о дальнейшем сокращении численности армии - порядка 73 тысяч человек в будущем, отмечает издание.
https://ria.ru/20230605/nato-1876142771.html
великобритания
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103429/77/1034297762_269:0:1910:1231_1920x0_80_0_0_9b62c4fc82170f484285cbd669e282fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, великобритания, европа, в мире
НАТО, Великобритания, Европа, В мире
СМИ: начальник британского генштаба уйдет в отставку в 2024 году

SN: начальник британского генштаба уйдет в отставку уже в следующем году

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты Британской армии
Солдаты Британской армии - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты Британской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Начальник британского генштаба генерал Патрик Сандерс, занявший пост в июне 2022 года, уйдет с поста уже в следующем году, сообщает телеканал Sky News.
«
"Глава армии покинет свой пост в следующем году после необычно короткого срока," - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.
Сообщается, что начальник генштаба Великобритании обычно занимает пост около трех лет. По данным телеканала, собеседования с его потенциальными преемниками пройдут в следующем месяце.
Согласно экспертам, власти рассматривают возможность сокращения численности армии, чтобы потратить высвободившиеся средства на модернизацию вооруженных сил. Они отмечают, что те, кто выступает за необходимость сохранения боевого потенциала, в такой ситуации становятся "неудобными".
Сандерс ранее заявлял о том, что Великобритании необходимо восстановить боевой потенциал, критиковал состояние оборудования армии. Ранее заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Рэдфорд говорил о том, что Великобритания может потерять влиятельную позицию в НАТО, если не откажется от сокращения численности своих вооруженных сил. По данным газеты Telegraph, в настоящий момент британская армия насчитывает 76 тысяч человек, что на 21 тысячу меньше, чем десять лет назад, а в 2021 году было объявлено о дальнейшем сокращении численности армии - порядка 73 тысяч человек в будущем, отмечает издание.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
СМИ: Сунак пролоббирует назначение Уоллеса на пост генсека НАТО
5 июня, 03:49
 
НАТОВеликобританияЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала