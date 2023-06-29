СМИ: начальник британского генштаба уйдет в отставку в 2024 году
SN: начальник британского генштаба уйдет в отставку уже в следующем году
© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты Британской армии
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты Британской армии. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Начальник британского генштаба генерал Патрик Сандерс, занявший пост в июне 2022 года, уйдет с поста уже в следующем году, сообщает телеканал Sky News.
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"Глава армии покинет свой пост в следующем году после необычно короткого срока," - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.
Сообщается, что начальник генштаба Великобритании обычно занимает пост около трех лет. По данным телеканала, собеседования с его потенциальными преемниками пройдут в следующем месяце.
Согласно экспертам, власти рассматривают возможность сокращения численности армии, чтобы потратить высвободившиеся средства на модернизацию вооруженных сил. Они отмечают, что те, кто выступает за необходимость сохранения боевого потенциала, в такой ситуации становятся "неудобными".
Сандерс ранее заявлял о том, что Великобритании необходимо восстановить боевой потенциал, критиковал состояние оборудования армии. Ранее заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Рэдфорд говорил о том, что Великобритания может потерять влиятельную позицию в НАТО, если не откажется от сокращения численности своих вооруженных сил. По данным газеты Telegraph, в настоящий момент британская армия насчитывает 76 тысяч человек, что на 21 тысячу меньше, чем десять лет назад, а в 2021 году было объявлено о дальнейшем сокращении численности армии - порядка 73 тысяч человек в будущем, отмечает издание.