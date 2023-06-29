https://ria.ru/20230629/otravlenie-1881033043.html

В Красноярском крае четверо детей отравились растением на прогулке

В Красноярском крае четверо детей отравились растением на прогулке - РИА Новости, 29.06.2023

В Красноярском крае четверо детей отравились растением на прогулке

Четверо подростков от 9 до 11 лет госпитализированы с острым отравлением в больницу Канска Красноярского края после того, как съели листья ядовитой диффенбахии, РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T08:57

2023-06-29T08:57

2023-06-29T08:57

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 29 июн – РИА Новости. Четверо подростков от 9 до 11 лет госпитализированы с острым отравлением в больницу Канска Красноярского края после того, как съели листья ядовитой диффенбахии, перепутав ее с бамбуком, сообщает краевой главк ГУ МВД. По его данным, инцидент произошел в среду в селе Астафьевка. "Сотрудники полиции установили, что в день происшествия двое братьев 9 и 10 лет вместе с двумя другими сельскими ребятами 10 и 11 лет гуляли на улице. В один из моментов они увидели выброшенные части от обрезки комнатного растения диффенбахии, стебли и листья которого содержат ядовитый сок. Несовершеннолетние посчитали, что это обрезки бамбука, и решили их попробовать. После чего почувствовали себя плохо и в срочном порядке были доставлены в медицинское заведение", - говорится в сообщении. По данному факту проводится проверка, полиция призывает ответственно относиться к утилизации опасных растений и предметов.

https://ria.ru/20230626/vypusknoy-1880530677.html

красноярский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, красноярский край