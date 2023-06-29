https://ria.ru/20230629/otravlenie-1881033043.html
В Красноярском крае четверо детей отравились растением на прогулке
В Красноярском крае четверо детей отравились растением на прогулке - РИА Новости, 29.06.2023
В Красноярском крае четверо детей отравились растением на прогулке
Четверо подростков от 9 до 11 лет госпитализированы с острым отравлением в больницу Канска Красноярского края после того, как съели листья ядовитой диффенбахии, РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T08:57
2023-06-29T08:57
2023-06-29T08:57
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 29 июн – РИА Новости. Четверо подростков от 9 до 11 лет госпитализированы с острым отравлением в больницу Канска Красноярского края после того, как съели листья ядовитой диффенбахии, перепутав ее с бамбуком, сообщает краевой главк ГУ МВД. По его данным, инцидент произошел в среду в селе Астафьевка. "Сотрудники полиции установили, что в день происшествия двое братьев 9 и 10 лет вместе с двумя другими сельскими ребятами 10 и 11 лет гуляли на улице. В один из моментов они увидели выброшенные части от обрезки комнатного растения диффенбахии, стебли и листья которого содержат ядовитый сок. Несовершеннолетние посчитали, что это обрезки бамбука, и решили их попробовать. После чего почувствовали себя плохо и в срочном порядке были доставлены в медицинское заведение", - говорится в сообщении. По данному факту проводится проверка, полиция призывает ответственно относиться к утилизации опасных растений и предметов.
https://ria.ru/20230626/vypusknoy-1880530677.html
красноярский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
В Красноярском крае четверо детей отравились растением на прогулке
В Красноярском крае четверо детей отравились диффенбахией, съеденной на прогулке
КРАСНОЯРСК, 29 июн – РИА Новости.
Четверо подростков от 9 до 11 лет госпитализированы с острым отравлением в больницу Канска Красноярского края после того, как съели листья ядовитой диффенбахии, перепутав ее с бамбуком, сообщает
краевой главк ГУ МВД.
По его данным, инцидент произошел в среду в селе Астафьевка.
"Сотрудники полиции установили, что в день происшествия двое братьев 9 и 10 лет вместе с двумя другими сельскими ребятами 10 и 11 лет гуляли на улице. В один из моментов они увидели выброшенные части от обрезки комнатного растения диффенбахии, стебли и листья которого содержат ядовитый сок. Несовершеннолетние посчитали, что это обрезки бамбука, и решили их попробовать. После чего почувствовали себя плохо и в срочном порядке были доставлены в медицинское заведение", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка, полиция призывает ответственно относиться к утилизации опасных растений и предметов.
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