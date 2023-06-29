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Почти треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы - РИА Новости, 29.06.2023
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15:07 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/osadki-1881174120.html
Почти треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы
Почти треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы - РИА Новости, 29.06.2023
Почти треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы
Почти треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах столицы в ночь на четверг, больше всего - в центре, 28 миллиметров, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:07
2023-06-29T15:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
мосводосток
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Почти треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах столицы в ночь на четверг, больше всего - в центре, 28 миллиметров, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Почти треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах столицы за ночь. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЦАО - 28 миллиметров, ВАО - 25 миллиметров, САО, СВАО, СЗАО - 24 миллиметра", - говорится в сообщении. Отмечается, что вода самотеком уходила в ливневую сеть. Серьезных скоплений воды не зафиксировано. По прогнозам синоптиков, сильные дожди продолжатся в четверг после 14.00. Уточняется, что на улицах города продолжается дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток". О временных скоплениях воды можно сообщать в управу района, в префектуру округа, в единый диспетчерский центр и на портал "Наш город". "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - добавляется в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Мосводосток

Почти треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМужчина с зонтом в дождливую погоду на одной из улиц в Москве
Мужчина с зонтом в дождливую погоду на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Мужчина с зонтом в дождливую погоду на одной из улиц в Москве
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Почти треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах столицы в ночь на четверг, больше всего - в центре, 28 миллиметров, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Почти треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах столицы за ночь. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЦАО - 28 миллиметров, ВАО - 25 миллиметров, САО, СВАО, СЗАО - 24 миллиметра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вода самотеком уходила в ливневую сеть. Серьезных скоплений воды не зафиксировано. По прогнозам синоптиков, сильные дожди продолжатся в четверг после 14.00.
Уточняется, что на улицах города продолжается дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток". О временных скоплениях воды можно сообщать в управу района, в префектуру округа, в единый диспетчерский центр и на портал "Наш город".
"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - добавляется в сообщении.
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