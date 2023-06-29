https://ria.ru/20230629/osadki-1881174120.html

Почти треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы

Почти треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы - РИА Новости, 29.06.2023

Почти треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы

Почти треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах столицы в ночь на четверг, больше всего - в центре, 28 миллиметров, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:07

2023-06-29T15:07

2023-06-29T15:07

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

мосводосток

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Почти треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах столицы в ночь на четверг, больше всего - в центре, 28 миллиметров, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Почти треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах столицы за ночь. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЦАО - 28 миллиметров, ВАО - 25 миллиметров, САО, СВАО, СЗАО - 24 миллиметра", - говорится в сообщении. Отмечается, что вода самотеком уходила в ливневую сеть. Серьезных скоплений воды не зафиксировано. По прогнозам синоптиков, сильные дожди продолжатся в четверг после 14.00. Уточняется, что на улицах города продолжается дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток". О временных скоплениях воды можно сообщать в управу района, в префектуру округа, в единый диспетчерский центр и на портал "Наш город". "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230629/dozhd-1881031346.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, мосводосток