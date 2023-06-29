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Горслужбы Москвы оперативно реагируют на заявки от горожан о скоплении воды - РИА Новости, 13.07.2023
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15:39 29.06.2023 (обновлено: 13:24 13.07.2023)
https://ria.ru/20230629/operativnost-1883954118.html
Горслужбы Москвы оперативно реагируют на заявки от горожан о скоплении воды
Горслужбы Москвы оперативно реагируют на заявки от горожан о скоплении воды - РИА Новости, 13.07.2023
Горслужбы Москвы оперативно реагируют на заявки от горожан о скоплении воды
Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки от горожан о временных скоплениях воды, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 13.07.2023
2023-06-29T15:39
2023-07-13T13:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
гормост
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки от горожан о временных скоплениях воды, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах столицы идёт сильный дождь, местами сопровождается грозой. По прогнозам синоптиков, он продлится до конца дня... Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - говорится в сообщении. Отмечается, что на улицах города продолжается дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток". О временных скоплениях воды около дома можно сообщить в управу района, в префектуру округа, в Единый диспетчерский центр или на портал "Наш город". О скоплениях воды на дорогах и в дворовых проездах в ГУП "Мосводосток, о воде в подземных переходах в ГБУ "Гормост".
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городское хозяйство москвы, москва, гормост, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Гормост, Мосводосток

Горслужбы Москвы оперативно реагируют на заявки от горожан о скоплении воды

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВодосточный коллектор реки Неглинной
Водосточный коллектор реки Неглинной - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Водосточный коллектор реки Неглинной
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки от горожан о временных скоплениях воды, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В отдельных районах столицы идёт сильный дождь, местами сопровождается грозой. По прогнозам синоптиков, он продлится до конца дня... Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на улицах города продолжается дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток". О временных скоплениях воды около дома можно сообщить в управу района, в префектуру округа, в Единый диспетчерский центр или на портал "Наш город". О скоплениях воды на дорогах и в дворовых проездах в ГУП "Мосводосток, о воде в подземных переходах в ГБУ "Гормост".
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