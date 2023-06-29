https://ria.ru/20230629/operativnost-1883954118.html

Горслужбы Москвы оперативно реагируют на заявки от горожан о скоплении воды

Горслужбы Москвы оперативно реагируют на заявки от горожан о скоплении воды - РИА Новости, 13.07.2023

Горслужбы Москвы оперативно реагируют на заявки от горожан о скоплении воды

Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки от горожан о временных скоплениях воды, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 13.07.2023

2023-06-29T15:39

2023-06-29T15:39

2023-07-13T13:24

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мосводосток

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки от горожан о временных скоплениях воды, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах столицы идёт сильный дождь, местами сопровождается грозой. По прогнозам синоптиков, он продлится до конца дня... Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - говорится в сообщении. Отмечается, что на улицах города продолжается дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток". О временных скоплениях воды около дома можно сообщить в управу района, в префектуру округа, в Единый диспетчерский центр или на портал "Наш город". О скоплениях воды на дорогах и в дворовых проездах в ГУП "Мосводосток, о воде в подземных переходах в ГБУ "Гормост".

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, гормост, мосводосток