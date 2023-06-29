https://ria.ru/20230629/omsk-1881051642.html

Хоценко и Мантуров запустили новое химическое производство в Омске

Хоценко и Мантуров запустили новое химическое производство в Омске - РИА Новости, 29.06.2023

Хоценко и Мантуров запустили новое химическое производство в Омске

Вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров совместно с главой Омской области Виталием Хоценко приняли участие в запуске... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:19

2023-06-29T10:19

2023-06-29T10:19

омская область

экономика

россия

омская область

омск

виталий хоценко

денис мантуров

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ОМСК, 29 июн - РИА Новости. Вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров совместно с главой Омской области Виталием Хоценко приняли участие в запуске модернизированного производства на предприятии "Омский каучук", входящем в ГК "Титан", рассказали РИА Новости в пресс-службе областного правительства. Мантуров прибыл с рабочим визитом в Омск. Вместе с Хоценко и председателем совета директоров ГК "Титан" Михаилом Сутягинским он посетил предприятие "Омский каучук", входящее в ГК "Титан". Там они дали торжественный старт началу модернизированного производства по переработке бутана технического, а также строительству производства полиизобутилена. "Запуск производства на заводе "Омский каучук" позволит исключить зависимость нашей страны от поставок из-за рубежа ПИБа (полиизобутилена – ред.), который применяется в смазочных материалах, клеях и герметиках, электроизоляционных изделиях, эмульгаторах, а также в геологоразведке. В настоящий момент более 90% низкомолекулярного полиизобутилена импортируется", - отметил Мантуров. Проект по строительству производства полиизобутотилена мощностью 10 тысяч тонн ежегодно является знаковым для химической отрасли. Здесь на предприятии будет использована новая отечественная технология. "Оба проекта важны - как для нашего региона, одного из отечественных нефтехимических центров, так и для всей страны. Они направлены на импортозамещение и помогают в укреплении технологического суверенитета России. Благодарю Дениса Валентиновича за поддержку нашего проекта", - сказал Хоценко. Сутягинский добавил, что предприятие оснастило производственную установку новыми и современными средствами контроля и автоматикой, а также закупило и смонтировало новое современное насосное оборудование отечественного производства. Благодаря этому увеличится переработка фракции бутана технического до 210 тысяч тонн в год.

https://ria.ru/20230627/lugansk-1880697379.html

https://ria.ru/20230616/reabilitatsiya-1878630819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, омская область, омск, виталий хоценко, денис мантуров