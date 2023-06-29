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ВСУ за час выпустили по Донецку и Макеевке 20 натовских снарядов - РИА Новости, 29.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:01 29.06.2023 (обновлено: 15:10 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/obstrel-1881176992.html
ВСУ за час выпустили по Донецку и Макеевке 20 натовских снарядов
ВСУ за час выпустили по Донецку и Макеевке 20 натовских снарядов - РИА Новости, 29.06.2023
ВСУ за час выпустили по Донецку и Макеевке 20 натовских снарядов
Украинские войска за час выпустили 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Ясиноватой и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:01
2023-06-29T15:10
в мире
донецк
сцкк
нато
макеевка
ясиноватая
справки
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Ясиноватой и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.40 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 14.20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район находится на западе Донецка. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230629/gritsak-1881044925.html
https://ria.ru/20230628/donetsk-1880993845.html
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донецк
макеевка
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в мире, донецк, сцкк, нато, макеевка, ясиноватая, справки
В мире, Донецк, СЦКК, НАТО, Макеевка, Ясиноватая, Справки, Специальная военная операция на Украине
ВСУ за час выпустили по Донецку и Макеевке 20 натовских снарядов

В ДНР сообщили, что ВСУ за час выпустили по Донецку и Макеевке 20 натовских снарядов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Ясиноватой и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.40 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 14.20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
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Куйбышевский район находится на западе Донецка.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
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Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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