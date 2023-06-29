https://ria.ru/20230629/obschestvo-1881143346.html

Львова-Белова встретилась с итальянским кардиналом Маттео Дзуппи

Львова-Белова встретилась с итальянским кардиналом Маттео Дзуппи - РИА Новости, 29.06.2023

Львова-Белова встретилась с итальянским кардиналом Маттео Дзуппи

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем телеграм-канале, что встретилась с председателем католической... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:52

2023-06-29T13:52

2023-06-29T13:52

религия

италия

россия

мария львова-белова

маттео дзуппи

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем телеграм-канале, что встретилась с председателем католической конференции епископов Италии, кардиналом Маттео Дзуппи и обсудила гуманитарные вопросы, связанные с военными действиями. "Встретилась с председателем католической конференции епископов Италии кардиналом Маттео Дзуппи. Обсудили гуманитарные вопросы, связанные с военными действиями и защитой прав детей", - написала Львова-Белова. Она также сказала, что уверена, что христианская любовь и милосердие помогут в диалоге и взаимопонимании.

https://ria.ru/20230629/patriarkh-1881050835.html

италия

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Дарья Буймова

италия, россия, мария львова-белова, маттео дзуппи, общество