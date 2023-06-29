https://ria.ru/20230629/obschestvo-1881143346.html
Львова-Белова встретилась с итальянским кардиналом Маттео Дзуппи
Львова-Белова встретилась с итальянским кардиналом Маттео Дзуппи - РИА Новости, 29.06.2023
Львова-Белова встретилась с итальянским кардиналом Маттео Дзуппи
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем телеграм-канале, что встретилась с председателем католической... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:52
2023-06-29T13:52
2023-06-29T13:52
религия
италия
россия
мария львова-белова
маттео дзуппи
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем телеграм-канале, что встретилась с председателем католической конференции епископов Италии, кардиналом Маттео Дзуппи и обсудила гуманитарные вопросы, связанные с военными действиями. "Встретилась с председателем католической конференции епископов Италии кардиналом Маттео Дзуппи. Обсудили гуманитарные вопросы, связанные с военными действиями и защитой прав детей", - написала Львова-Белова. Она также сказала, что уверена, что христианская любовь и милосердие помогут в диалоге и взаимопонимании.
https://ria.ru/20230629/patriarkh-1881050835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, россия, мария львова-белова, маттео дзуппи, общество
Религия, Италия, Россия, Мария Львова-Белова, Маттео Дзуппи, Общество
Львова-Белова встретилась с итальянским кардиналом Маттео Дзуппи
Уполномоченный по правам ребенка Львова-Белова встретилась с итальянским кардиналом Дзуппи