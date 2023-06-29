https://ria.ru/20230629/nikaragua-1881055195.html

Глава МИД Никарагуа осудил подрыв "Северных потоков"

Глава МИД Никарагуа осудил подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 29.06.2023

Глава МИД Никарагуа осудил подрыв "Северных потоков"

Глава МИД Никарагуа Денис Монкада причислил диверсию с подрывом трубопроводов "Северный поток" к актам к актам государственного терроризма, осуществляемым США,... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:27

2023-06-29T10:27

2023-06-29T10:27

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северный поток

северный поток — 2

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ООН, 29 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Никарагуа Денис Монкада причислил диверсию с подрывом трубопроводов "Северный поток" к актам к актам государственного терроризма, осуществляемым США, НАТО и их союзниками. "Это очень яркий пример террористического акта стран, являющихся врагами Российской Федерации. Правительство Никарагуа четко выступает против этих попыток Запада практиковать государственный терроризм", - сказал Монкада в интервью РИА Новости. Отвечая на вопрос о том, верит ли он в версии, которые пытаются отвести подозрения в причастности от США, Монкада указал: "Совершенно ясно, какие страны совершают эти действия: НАТО, США, их союзники - против государств, которые пытаются отстоять свою безопасность и суверенитет". Министр подчеркнул, что Манагуа выступает за соблюдение суверенитета государств. В ответ на вопрос о том, считает ли он, что Швеция, Дания и ФРГ целенаправленно медлят со своими расследованиями, Монкада отметил: "Не хочу озвучивать конкретных суждений, не обладая всеми деталями. Но зачастую союзники США и НАТО проводят грязные маневры против стран". Ранее Россия, в том числе на площадке СБ ООН, неоднократно выражала недовольство тем, в связи с тем, что ни Москве, ни Совбезу до сих пор ничего не известно о ходе расследований Швеции, Дании и Германии, несмотря на прозвучавшие призывы ускориться и быть транспарентнее. Как заявлял первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Москва требует скорейшего отчета от властей трех стран. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушены на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Газета Wall Street Journal позднее сообщила, что в терактах на "Северных потоках" может быть замешана польская компания. В статье говорилось, что немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу использовали в качестве оперативной базы для атак на "Северных потоках", она, согласно материалам расследования, была центром логистики и финансирования атак в сентябре прошлого года. Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". В свою очередь немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом внезапно в 2020 году на счету этой фирмы оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта. В Кремле не раз заявляли, что расследование теракта на "Северных потоках" должно быть транспарентным, мир должен узнать, кто виновен. Россия не питает иллюзий о честности Запада в расследовании тех или иных инцидентов, но от ответа за инциденты на "Северных потоках" ему уйти не удастся, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230629/nikaragua-1881046299.html

https://ria.ru/20230626/potok-1880566609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, польша, дмитрий полянский, сеймур херш, северный поток, северный поток — 2, джо байден, авария на "северных потоках"