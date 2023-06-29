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Никарагуа хотела бы закупать пшеницу у России за рубли или кордобы - РИА Новости, 29.06.2023
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10:01 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/nikaragua-1881046299.html
Никарагуа хотела бы закупать пшеницу у России за рубли или кордобы
Никарагуа хотела бы закупать пшеницу у России за рубли или кордобы - РИА Новости, 29.06.2023
Никарагуа хотела бы закупать пшеницу у России за рубли или кордобы
Никарагуа хотела бы рассчитываться за российскую пшеницу в рублях либо в никарагуанских кордобах, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Денис... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:01
2023-06-29T10:01
экономика
никарагуа
россия
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ООН, 29 июн – РИА Новости. Никарагуа хотела бы рассчитываться за российскую пшеницу в рублях либо в никарагуанских кордобах, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Денис Монкада. В сентябре 2022 года министр финансов республики Иван Акоста заявил РИА Новости, что Никарагуа планирует нарастить объемы поставок пшеницы из России и открыта к обсуждению возможных новых вариантов оплаты. Отвечая на вопрос о том, в какой валюте Никарагуа хотела бы платить за пшеницу, Монкада сказал: "В рублях или кордобах". По его мнению, в будущем Россия и Никарагуа должны защищать свой суверенитет в том, что касается финансов, банковских услуг, коммерческих транзакций.
https://ria.ru/20230629/nikaragua-1881036701.html
https://ria.ru/20230616/nikaragua-1878567208.html
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экономика, никарагуа, россия
Экономика, Никарагуа, Россия
Никарагуа хотела бы закупать пшеницу у России за рубли или кордобы

Глава МИД Никарагуа Монкада: республика хочет закупать пшеницу за рубли или кордобы

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Никарагуа Денис Рональдо Монкада Колиндрес
Министр иностранных дел Никарагуа Денис Рональдо Монкада Колиндрес - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Министр иностранных дел Никарагуа Денис Рональдо Монкада Колиндрес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 29 июн – РИА Новости. Никарагуа хотела бы рассчитываться за российскую пшеницу в рублях либо в никарагуанских кордобах, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Денис Монкада.
В сентябре 2022 года министр финансов республики Иван Акоста заявил РИА Новости, что Никарагуа планирует нарастить объемы поставок пшеницы из России и открыта к обсуждению возможных новых вариантов оплаты.
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Отвечая на вопрос о том, в какой валюте Никарагуа хотела бы платить за пшеницу, Монкада сказал: "В рублях или кордобах".
По его мнению, в будущем Россия и Никарагуа должны защищать свой суверенитет в том, что касается финансов, банковских услуг, коммерческих транзакций.
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