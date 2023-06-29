https://ria.ru/20230629/nikaragua-1881046299.html

Никарагуа хотела бы закупать пшеницу у России за рубли или кордобы

Никарагуа хотела бы закупать пшеницу у России за рубли или кордобы - РИА Новости, 29.06.2023

Никарагуа хотела бы закупать пшеницу у России за рубли или кордобы

Никарагуа хотела бы рассчитываться за российскую пшеницу в рублях либо в никарагуанских кордобах, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Денис... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:01

2023-06-29T10:01

2023-06-29T10:01

экономика

никарагуа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156235/12/1562351229_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_79160c03dd2a1c5b24c5e54e2eb17f8e.jpg

ООН, 29 июн – РИА Новости. Никарагуа хотела бы рассчитываться за российскую пшеницу в рублях либо в никарагуанских кордобах, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Денис Монкада. В сентябре 2022 года министр финансов республики Иван Акоста заявил РИА Новости, что Никарагуа планирует нарастить объемы поставок пшеницы из России и открыта к обсуждению возможных новых вариантов оплаты. Отвечая на вопрос о том, в какой валюте Никарагуа хотела бы платить за пшеницу, Монкада сказал: "В рублях или кордобах". По его мнению, в будущем Россия и Никарагуа должны защищать свой суверенитет в том, что касается финансов, банковских услуг, коммерческих транзакций.

https://ria.ru/20230629/nikaragua-1881036701.html

https://ria.ru/20230616/nikaragua-1878567208.html

никарагуа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, никарагуа, россия