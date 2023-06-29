https://ria.ru/20230629/nikaragua-1881046299.html
Никарагуа хотела бы закупать пшеницу у России за рубли или кордобы
Никарагуа хотела бы закупать пшеницу у России за рубли или кордобы - РИА Новости, 29.06.2023
Никарагуа хотела бы закупать пшеницу у России за рубли или кордобы
Никарагуа хотела бы рассчитываться за российскую пшеницу в рублях либо в никарагуанских кордобах, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Денис... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:01
2023-06-29T10:01
2023-06-29T10:01
экономика
никарагуа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156235/12/1562351229_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_79160c03dd2a1c5b24c5e54e2eb17f8e.jpg
ООН, 29 июн – РИА Новости. Никарагуа хотела бы рассчитываться за российскую пшеницу в рублях либо в никарагуанских кордобах, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Денис Монкада. В сентябре 2022 года министр финансов республики Иван Акоста заявил РИА Новости, что Никарагуа планирует нарастить объемы поставок пшеницы из России и открыта к обсуждению возможных новых вариантов оплаты. Отвечая на вопрос о том, в какой валюте Никарагуа хотела бы платить за пшеницу, Монкада сказал: "В рублях или кордобах". По его мнению, в будущем Россия и Никарагуа должны защищать свой суверенитет в том, что касается финансов, банковских услуг, коммерческих транзакций.
https://ria.ru/20230629/nikaragua-1881036701.html
https://ria.ru/20230616/nikaragua-1878567208.html
никарагуа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156235/12/1562351229_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_29059706d01d2e88ccd487af1c6ae388.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, никарагуа, россия
Экономика, Никарагуа, Россия
Никарагуа хотела бы закупать пшеницу у России за рубли или кордобы
Глава МИД Никарагуа Монкада: республика хочет закупать пшеницу за рубли или кордобы
ООН, 29 июн – РИА Новости. Никарагуа хотела бы рассчитываться за российскую пшеницу в рублях либо в никарагуанских кордобах, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Денис Монкада.
В сентябре 2022 года министр финансов республики Иван Акоста заявил РИА Новости, что Никарагуа планирует нарастить объемы поставок пшеницы из России и открыта к обсуждению возможных новых вариантов оплаты.
Президент и глава МИД Никарагуа планируют посетить Россию
Отвечая на вопрос о том, в какой валюте Никарагуа хотела бы платить за пшеницу, Монкада сказал: "В рублях или кордобах".
По его мнению, в будущем Россия и Никарагуа должны защищать свой суверенитет в том, что касается финансов, банковских услуг, коммерческих транзакций.
Власти Никарагуа заявили об интересе страны к российскому автопрому