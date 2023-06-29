https://ria.ru/20230629/nebenzya-1881329117.html

Небензя: шанс на мир на Украине был упущен весной 2022 года

Небензя: шанс на мир на Украине был упущен весной 2022 года - РИА Новости, 29.06.2023

Небензя: шанс на мир на Украине был упущен весной 2022 года

Шанс на установление мира на Украине был упущен весной 2022 года из-за США и ЕС, теперь условия урегулирования для Киева будут уже другими, заявил на заседании... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T23:13

2023-06-29T23:13

2023-06-29T23:20

украина

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в мире

сша

василий небензя

евросоюз

оон

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ООН, 29 июн – РИА Новости. Шанс на установление мира на Украине был упущен весной 2022 года из-за США и ЕС, теперь условия урегулирования для Киева будут уже другими, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Теперь, после того как шанс на мир благодаря США и ЕС был упущен в марте прошлого года, его условия для Украины, разумеется, будут уже другими", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20230623/ukraina-1880075713.html

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киев

сша

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