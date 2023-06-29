https://ria.ru/20230629/nebenzya-1881329117.html
Небензя: шанс на мир на Украине был упущен весной 2022 года
Небензя: шанс на мир на Украине был упущен весной 2022 года - РИА Новости, 29.06.2023
Небензя: шанс на мир на Украине был упущен весной 2022 года
Шанс на установление мира на Украине был упущен весной 2022 года из-за США и ЕС, теперь условия урегулирования для Киева будут уже другими, заявил на заседании... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T23:13
2023-06-29T23:13
2023-06-29T23:20
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ООН, 29 июн – РИА Новости. Шанс на установление мира на Украине был упущен весной 2022 года из-за США и ЕС, теперь условия урегулирования для Киева будут уже другими, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Теперь, после того как шанс на мир благодаря США и ЕС был упущен в марте прошлого года, его условия для Украины, разумеется, будут уже другими", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20230623/ukraina-1880075713.html
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Небензя: шанс на мир на Украине был упущен весной 2022 года
Небензя: шанс на мир на Украине был упущен весной 2022 года, теперь условия другие