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Зеленский обсудил с бывшим вице-президентом США членство Украины в НАТО - РИА Новости, 29.06.2023
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20:59 29.06.2023 (обновлено: 21:43 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/nato-1881317087.html
Зеленский обсудил с бывшим вице-президентом США членство Украины в НАТО
Зеленский обсудил с бывшим вице-президентом США членство Украины в НАТО - РИА Новости, 29.06.2023
Зеленский обсудил с бывшим вице-президентом США членство Украины в НАТО
Владимир Зеленский заявил, что обсудил с бывшим вице-президентом США, кандидатом в президенты Майком Пенсом дальнейшие шаги по поддержке Украины и перспективы... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T20:59
2023-06-29T21:43
в мире
украина
сша
киев
майк пенс
владимир зеленский
нато
джо байден
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с бывшим вице-президентом США, кандидатом в президенты Майком Пенсом дальнейшие шаги по поддержке Украины и перспективы ее членства в НАТО. Как сообщал ранее телеканал NBC News, Пенс в четверг посетил с частным визитом Киев, где встретился с Зеленским. "Сегодня в Киеве вице-президент США Майк Пенс. Обсудили нашу оборону, взаимодействие между нашими народами, сотрудничество по безопасности и важность решительности и определенности партнеров относительно будущего членства Украины в НАТО", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Он отметил, что для Украины крайне важна поддержка со стороны конгресса, обеих главных партий США - Республиканской и Демократической. В этом контексте Зеленский поблагодарил за недавние пакеты оборонной помощи в размере 2,1 миллиарда долларов и 500 миллионов долларов, выделенных США 6 июня и 27 июня соответственно. По его словам, "беспрецедентный объем оказанной поддержки" с февраля 2022 года достиг 43,1 миллиарда долларов.Ранее он заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
https://ria.ru/20230629/vizit-1881271387.html
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украина
сша
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в мире, украина, сша, киев, майк пенс, владимир зеленский, нато, джо байден
В мире, Украина, США, Киев, Майк Пенс, Владимир Зеленский, НАТО, Джо Байден
Зеленский обсудил с бывшим вице-президентом США членство Украины в НАТО

Зеленский обсудил с бывшим вице-президентом США Пенсом перспективу членства Украины в НАТО

CC BY-SA 4.0 / Офіс Президента України / Президент Украины Владимир Зеленский 29 июля 2023
Президент Украины Владимир Зеленский 29 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
CC BY-SA 4.0 / Офіс Президента України /
Президент Украины Владимир Зеленский 29 июля 2023
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с бывшим вице-президентом США, кандидатом в президенты Майком Пенсом дальнейшие шаги по поддержке Украины и перспективы ее членства в НАТО.
Как сообщал ранее телеканал NBC News, Пенс в четверг посетил с частным визитом Киев, где встретился с Зеленским.
Бывший вице-президент США, кандидат в президенты Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
СМИ передали, что Пенс первым из кандидатов в президенты США посетил Киев
Вчера, 18:11
"Сегодня в Киеве вице-президент США Майк Пенс. Обсудили нашу оборону, взаимодействие между нашими народами, сотрудничество по безопасности и важность решительности и определенности партнеров относительно будущего членства Украины в НАТО", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Он отметил, что для Украины крайне важна поддержка со стороны конгресса, обеих главных партий США - Республиканской и Демократической. В этом контексте Зеленский поблагодарил за недавние пакеты оборонной помощи в размере 2,1 миллиарда долларов и 500 миллионов долларов, выделенных США 6 июня и 27 июня соответственно. По его словам, "беспрецедентный объем оказанной поддержки" с февраля 2022 года достиг 43,1 миллиарда долларов.
Ранее он заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
В НАТО обещали рассмотреть вопрос о членстве Украины после саммита альянса
Вчера, 14:21
 
В миреУкраинаСШАКиевМайк ПенсВладимир ЗеленскийНАТОДжо Байден
 
 
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