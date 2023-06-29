https://ria.ru/20230629/nato-1881317087.html

Зеленский обсудил с бывшим вице-президентом США членство Украины в НАТО

Зеленский обсудил с бывшим вице-президентом США членство Украины в НАТО - РИА Новости, 29.06.2023

Зеленский обсудил с бывшим вице-президентом США членство Украины в НАТО

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с бывшим вице-президентом США, кандидатом в президенты Майком Пенсом дальнейшие шаги по поддержке Украины и перспективы... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T20:59

2023-06-29T20:59

2023-06-29T21:43

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с бывшим вице-президентом США, кандидатом в президенты Майком Пенсом дальнейшие шаги по поддержке Украины и перспективы ее членства в НАТО. Как сообщал ранее телеканал NBC News, Пенс в четверг посетил с частным визитом Киев, где встретился с Зеленским. "Сегодня в Киеве вице-президент США Майк Пенс. Обсудили нашу оборону, взаимодействие между нашими народами, сотрудничество по безопасности и важность решительности и определенности партнеров относительно будущего членства Украины в НАТО", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Он отметил, что для Украины крайне важна поддержка со стороны конгресса, обеих главных партий США - Республиканской и Демократической. В этом контексте Зеленский поблагодарил за недавние пакеты оборонной помощи в размере 2,1 миллиарда долларов и 500 миллионов долларов, выделенных США 6 июня и 27 июня соответственно. По его словам, "беспрецедентный объем оказанной поддержки" с февраля 2022 года достиг 43,1 миллиарда долларов.Ранее он заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

https://ria.ru/20230629/vizit-1881271387.html

https://ria.ru/20230629/nato-1881164670.html

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в мире, украина, сша, киев, майк пенс, владимир зеленский, нато, джо байден